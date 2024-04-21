快訊

基層牙醫發公開信 喊話新任衛福部長這樁事「懸崖勒馬」

再爆球團內幕？遭威脅「不分手就不准打球」 劉雨柔不忍全說了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

味全龍基隆女孩日 謝國樑場內開球 場外有15攤基隆美食

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中華職棒味全龍隊今天舉辦基隆女孩日，基隆市長謝國樑擔任開球貴賓。圖／基市府提供
中華職棒味全龍隊今天舉辦基隆女孩日，基隆市長謝國樑擔任開球貴賓。圖／基市府提供

中華職棒味全龍隊今天舉辦基隆女孩日，基隆15家特色小吃在天母棒球場外開辦「潮嚮基龍味」市集，並邀請基隆市長謝國樑擔任開球貴賓。基市府持續推廣基隆體育活動，今天也安排基隆各校棒球隊學生觀賽，希望他們能從中學到更多棒球運動技能。

2024「潮嚮．山海基隆」首場青創市集「海派一shot！」，昨天下午在基隆國門廣場開幕，匯聚21家基隆在地青創品牌的風味飲品、甜點美食等攤位，讓遊客感受山海基隆的美食風情。市府也與味全龍合作，今天把「潮嚮基龍味」搬到天母球場。

謝國樑獲邀為味全龍與樂天桃猿的比賽開球，由他擔任投手、「小龍女」中的基隆女孩蘿拉擔任打者。謝國樑說，能成為基隆市第一位為職棒開球的市長非常榮幸，也希望市府汲取更多專業職棒相關經驗，協助基隆在地棒球選手及隊伍提升競爭力。

謝國樑邀請基隆各學校棒球隊選手們一同觀賽，深澳國小陳姓同學說，能近距離看到自己喜歡的棒球明星非常開心，感謝市長帶隊，讓他可以踏入職棒球場感受現場歡樂氣氛。

基市府產業發展處副處長鄭永陽和青年及綜合規劃科長潘祖德、海洋農漁發展科長蔡馥嚀，以及基隆市工策會總幹事劉錡琦、專員梁懷升合力策略市集活動，邀集15家特色攤商開辦「潮嚮基龍味」市集。

謝國樑也與基隆的兩位小龍女蘿拉、口水一起逛市集，向球迷們推薦基隆在地美食，吸引不少球迷品嘗。謝國樑說，感謝工作團隊精心安排，把基隆將美食帶到天母棒球場，也謝謝基隆小龍女的超高人氣，將基隆美食推薦給外縣市球迷朋友。

中華職棒味全龍隊今天舉辦基隆女孩日，基隆市長謝國樑與基隆小學棒球隊員一起觀賽。圖／基市府提供
中華職棒味全龍隊今天舉辦基隆女孩日，基隆市長謝國樑與基隆小學棒球隊員一起觀賽。圖／基市府提供
中華職棒味全龍隊今天舉辦基隆女孩日，基隆市長謝國樑與基隆小學棒球隊員一起觀賽。圖／基市府提供
中華職棒味全龍隊今天舉辦基隆女孩日，基隆市長謝國樑與基隆小學棒球隊員一起觀賽。圖／基市府提供
中華職棒味全龍隊今天舉辦基隆女孩日，基隆市長謝國樑（左三）擔任開球貴賓。圖／基市府提供
中華職棒味全龍隊今天舉辦基隆女孩日，基隆市長謝國樑（左三）擔任開球貴賓。圖／基市府提供
中華職棒味全龍隊今天舉辦基隆女孩日，基隆市長謝國樑擔任開球貴賓。圖／基市府提供
中華職棒味全龍隊今天舉辦基隆女孩日，基隆市長謝國樑擔任開球貴賓。圖／基市府提供

味全龍 棒球 樂天桃猿

延伸閱讀

引進「凡事徹底」清掃哲學 台日500志工改善基隆市容

等不到現任環境部長來訪 謝國樑想拜會新任部長談四接

國民黨基隆青工總會長交接 謝國樑：廣納年輕人想法

楊寶楨看蝙蝠待產 為謝國樑「蝙蝠產卵說」滅火

相關新聞

中職／洪一中被故意關在澄清湖球場？高市運發局：將加強聯繫

台鋼雄鷹總教練洪一中今天痛批澄清湖球場工作人員不友善，指自己一度被關在地下室停車場出不去。高雄市運發局回應表示，球場管理...

中職／夠悍！悍將終結猛獅7連勝 本季成功獵獅第3隊

富邦悍將隊今天成為本季第3支擊敗獅王的隊伍，在先發投手布藍登6局失1分好投之率領下，在台南棒球場以3：1拿下勝利，讓開季...

中職／劉時豪逆轉安打搶救陳禹勳 「他一直叫我大哥」

朱育賢6局上的三分砲，讓樂天桃猿隊短暫做了一段美夢，味全龍隊在6局下由劉時豪敲出二壘打逆轉戰局，終場以7：4擊敗猿隊。劉...

MiLB／林振瑋飆速98哩 5局8K無失分奪生涯首勝

效力紅雀隊的台灣投手林振瑋今天在1A登板，先發5局無失分還投出8次三振，幫助球隊以6：1擊敗老虎隊1A的同時，也收下職棒...

中職／照獅隊劇本走 潘威倫中繼2.2局封鎖悍將奪149勝

統一獅隊為「嘟嘟」潘威倫擬好的搶勝劇本，今天主線、支線劇情全都配合到位，獅隊7：1擊敗富邦悍將隊，他以中繼2.2局無失分...

中職／蘇建文引退感動落淚 給自己開球判「好球」

經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文在今天正式引退，澄清湖棒球場上重演當年經典畫面，前興農牛隊總教練陳威成獻花前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。