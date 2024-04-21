味全龍基隆女孩日 謝國樑場內開球 場外有15攤基隆美食

中華職棒味全龍隊今天舉辦基隆女孩日，基隆15家特色小吃在天母棒球場外開辦「潮嚮基龍味」市集，並邀請基隆市長謝國樑擔任開球貴賓。基市府持續推廣基隆體育活動，今天也安排基隆各校棒球隊學生觀賽，希望他們能從中學到更多棒球運動技能。

2024「潮嚮．山海基隆」首場青創市集「海派一shot！」，昨天下午在基隆國門廣場開幕，匯聚21家基隆在地青創品牌的風味飲品、甜點美食等攤位，讓遊客感受山海基隆的美食風情。市府也與味全龍合作，今天把「潮嚮基龍味」搬到天母球場。

謝國樑獲邀為味全龍與樂天桃猿的比賽開球，由他擔任投手、「小龍女」中的基隆女孩蘿拉擔任打者。謝國樑說，能成為基隆市第一位為職棒開球的市長非常榮幸，也希望市府汲取更多專業職棒相關經驗，協助基隆在地棒球選手及隊伍提升競爭力。

謝國樑邀請基隆各學校棒球隊選手們一同觀賽，深澳國小陳姓同學說，能近距離看到自己喜歡的棒球明星非常開心，感謝市長帶隊，讓他可以踏入職棒球場感受現場歡樂氣氛。

基市府產業發展處副處長鄭永陽和青年及綜合規劃科長潘祖德、海洋農漁發展科長蔡馥嚀，以及基隆市工策會總幹事劉錡琦、專員梁懷升合力策略市集活動，邀集15家特色攤商開辦「潮嚮基龍味」市集。