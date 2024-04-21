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中職／王維中5.2局好投降伏天敵 但一退場勝投秒飛

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊先發投手王維中。記者余承翰／攝影
味全龍隊先發投手王維中。記者余承翰／攝影

昨天大戰12局後，味全龍、樂天桃猿隊今天在午場賽事遭逢，「龍王」王維中先發5.2局繳出好投，卻在一退場就出事，陳禹勳接手被朱育賢敲出三分砲，戰局瞬間逆轉。

王維中在2021、22年面對猿隊先發7場，吞下0勝5敗、防禦率6.49，合計34.2局被敲出49支安打，被打擊率3成36，去年則因定位中繼，並未先發碰上猿隊，此役為本季首度對上天敵。

王維中先發5.2局被敲5安打，第5局、一出局時面對馮健庭的打席被強襲球打中左腳，他接球後傳三壘抓下出局數，教練上丘關心後續留場上，讓馬傑森敲出左外野方向飛球遭到接殺。

王維中續投第6局，一出局後被余德龍敲出安打，梁家榮打向右外野的飛球眼看即將落地，右外野手張祐銘上演美技滑接，龍隊也在此時決定換投，78球收工。

陳禹勳接手面對前隊友，林泓育先靠失誤上壘，朱育賢補上三分砲，龍隊從2：0領先變成2：3落後，王維中的勝投資格也沒了，此役5.2局失1分（無責失）好投無關勝敗，這也是王維中首度面對猿隊無責失分。

龍隊打線在2局下張政禹安打加盜壘，推進三壘後，劉時豪掃向右外野的深遠飛球，陳晨威上演美技接殺，龍隊則是靠高飛犧牲打先馳得點；3局下則是郭天信安打加盜壘，李凱威安打為龍隊攻下第2分。

味全龍隊先發投手王維中。記者余承翰／攝影
味全龍隊先發投手王維中。記者余承翰／攝影

朱育賢 王維中

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