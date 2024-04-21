快訊

找青年組「蔣家軍」戰2026議員？ 蔣萬安：我心只有台北隊

張學友演唱會門票「全數售罄」 會再加場？主辦回應了

苗栗書記官疑過勞死 台東地院前院長「曾考上半年即離職」

中職／啦啦隊美女少鹽大秀性感比基尼照 網友暈船：波濤洶湧

聯合新聞網／ 綜合報導
少鹽在越南大秀比基尼照。擷圖自少鹽IG
少鹽在越南大秀比基尼照。擷圖自少鹽IG

曾因前東家給的啦啦隊收入大太少，連基本工資都不到的美女少鹽(本名翁唯祐)，季初加入中信兄弟啦啦隊(PS)開啟了一片新天地，不僅收入穩定，且人氣不斷飆升，如今IG追縱人數達近15萬人，她也樂於在IG分享個人動態，於今天她上傳加入PS以來，最性感的一組比基尼泳裝照，顯見好心情，她留言說，「越南的陽光真的太炙熱啦☀️🔥曬一下下就會覺得皮膚好燙.ᐟ.ᐟ拍完照馬上躲進陰影下，你們過幾天到洲際看我有沒有曬黑～😝」。

少鹽去年離開職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，並提告中止與前經紀公司的合約，在法院曝光她的收入法官都訝異月薪竟不到2萬，「連基本工資都不到」。這件事讓啦啦隊收入引起各界重視，不少人為她心疼；如今有了新工作，看來她的心情大好，今天分享帶著甜美笑容的比基尼照，讓網友都暈船，隊友怡琪大呼「波濤洶湧！」

網友留言說，「光看照片就被妳燙傷了」、「少鹽太辣了頭暈暈的」、「為了看少鹽有沒有變黑⋯只好去洲際了」。

Instagram

相關新聞

中職／洪一中被故意關在澄清湖球場？高市運發局：將加強聯繫

台鋼雄鷹總教練洪一中今天痛批澄清湖球場工作人員不友善，指自己一度被關在地下室停車場出不去。高雄市運發局回應表示，球場管理...

MiLB／林振瑋飆速98哩 5局8K無失分奪生涯首勝

效力紅雀隊的台灣投手林振瑋今天在1A登板，先發5局無失分還投出8次三振，幫助球隊以6：1擊敗老虎隊1A的同時，也收下職棒...

中職／照獅隊劇本走 潘威倫中繼2.2局封鎖悍將奪149勝

統一獅隊為「嘟嘟」潘威倫擬好的搶勝劇本，今天主線、支線劇情全都配合到位，獅隊7：1擊敗富邦悍將隊，他以中繼2.2局無失分...

中職／蘇建文引退感動落淚 給自己開球判「好球」

經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文在今天正式引退，澄清湖棒球場上重演當年經典畫面，前興農牛隊總教練陳威成獻花前...

中職／龍猿突破僵局連掛5個0 只有大聯盟紀錄的一半慘

味全龍隊昨天打滿12局以3：2擊敗樂天桃猿隊，在本季採用延長賽突破僵局制的情況下仍然打好打滿，兩隊示範101種二壘有人開...

中職／陳仕朋生涯119場吞50敗 悲情破最速紀錄

富邦悍將隊今天以1：7不敵統一獅隊，悍將左投陳仕朋先發7局被敲10安打、失6分（責失5分）吞下敗投，生涯累積50敗，大幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。