中職／啦啦隊美女少鹽大秀性感比基尼照 網友暈船：波濤洶湧

曾因前東家給的啦啦隊收入大太少，連基本工資都不到的美女少鹽(本名翁唯祐)，季初加入中信兄弟啦啦隊(PS)開啟了一片新天地，不僅收入穩定，且人氣不斷飆升，如今IG追縱人數達近15萬人，她也樂於在IG分享個人動態，於今天她上傳加入PS以來，最性感的一組比基尼泳裝照，顯見好心情，她留言說，「越南的陽光真的太炙熱啦☀️🔥曬一下下就會覺得皮膚好燙.ᐟ.ᐟ拍完照馬上躲進陰影下，你們過幾天到洲際看我有沒有曬黑～😝」。

少鹽去年離開職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，並提告中止與前經紀公司的合約，在法院曝光她的收入法官都訝異月薪竟不到2萬，「連基本工資都不到」。這件事讓啦啦隊收入引起各界重視，不少人為她心疼；如今有了新工作，看來她的心情大好，今天分享帶著甜美笑容的比基尼照，讓網友都暈船，隊友怡琪大呼「波濤洶湧！」

網友留言說，「光看照片就被妳燙傷了」、「少鹽太辣了頭暈暈的」、「為了看少鹽有沒有變黑⋯只好去洲際了」。