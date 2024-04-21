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棒球／接力沒收全壘打？美國大學生上演罕見美技

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
美國大學棒球上演罕見接力接殺戲碼。
美國大學棒球上演罕見接力接殺戲碼。

看過投手接力無安打，但有看過野手接力沒收全壘打嗎？奧克蘭大學今天就在NCAA的賽事中，上演這個罕見奇景。

奧克蘭大學今天與北肯塔基大學之戰，4局上北肯塔基大學的庫瑟（Colton Kucer）把球掃到左外野深處，眼見就要飛出全壘打牆，但左外野手勞因格（John Lauinger）硬是跳起來把球撈回場內，但球卻不慎掉出手套。

然而就在球即將落地前，中外野手波西（Reggie Bussey）飛撲向前，將球驚險接入手套，兩人合力完成這個美技接殺，兩人也十分興奮。

沒收這一轟後，北肯塔基大學該局後來僅得2分，未能製造出大局，而奧克蘭大學最終就以7：3贏球，而勞因格、波西在2局下的6分大局都有敲安貢獻打點。

NCAA

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