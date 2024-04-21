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12強／中華隊預賽超硬 強碰日韓古巴拚6取2

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

第三屆世界12強棒球賽將在今（2024）年11月舉行，主辦方世界棒壘球總會（WBSC）昨（18）日正式公布預賽分組名單，中華隊與前兩屆冠軍韓國隊、日本隊一起分到B組，同組6隊要爭取2個晉級複賽資格。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年「12強棒球賽」探索概念，發現與中華隊有關議題，除了對手、賽制，總教練也是重點，《網路溫度計DailyView》整理賽事相關資訊，提供球迷最新觀戰情報。

12強棒球賽中華隊受矚目　探索概念出現「中信兄弟」

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，近一年「12強棒球賽」探索概念出現「多明尼加、6取2、6搶2、6取3、中信兄弟、LINE」等，這些都是與中華隊高度相關的詞彙。其中「多明尼加」是中南美洲棒球強權，中華棒協3月即搶先透露該隊預賽將和中華隊分在同一組，昨日正式名單公布證實此消息為真。

世界棒壘球總會（WBSC）公布第三屆世界12強棒球賽預賽分組名單，中華隊與前兩屆冠軍韓國隊、日本隊一起分到B組，同組6隊要爭取2個晉級複賽資格。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年「12強棒球賽」探索概念，發現與中華隊有關議題，包括對手、賽制，總教練都是重點，《網路溫度計DailyView》整理賽事相關資訊提供球迷觀戰情報。
image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

「6取2、6搶2、6取3」則與本屆12強預賽賽制有關，原本主辦方在去（2023）年11月初將原本6取2晉級改成6取3晉級，大幅增加中華隊打進複賽機率，可惜利多消息同月底就被推翻，世界棒壘球總會正式定調採用6取2晉級制。

「中信兄弟、LINE」出現在探索概念和之前12強中華隊總教練遲未決定有關，《LINE TODAY》於2月底舉辦「誰最適合擔任12強賽事中華隊總教練」票選，2週吸引2萬3千多名網友投票，前中信兄弟總教練林威助獲得8102票，高達33.92%的支持率大幅領先其他人選，但最終選訓委員開會決定，由樂天桃猿二軍總教練曾豪駒出任該職位，他在該票選只獲得86票，0.36%的人支持。

大巨蛋主場強碰日韓　中華隊「地獄組」拚晉級

根據世界棒壘球總會昨日公告，本屆世界12強棒球賽將在11月10日到11月24日舉行，參賽隊伍由世界排名前12名的隊伍參加，預賽分為A、B兩組，A組包括第二名墨西哥、第三名美國、第六名委內瑞拉、第七名荷蘭、第十名巴拿馬與第十二名波多黎各，6隊於10日到14日在墨西哥對戰，爭取晉級資格。

世界棒壘球總會（WBSC）公布第三屆世界12強棒球賽預賽分組名單，中華隊與前兩屆冠軍韓國隊、日本隊一起分到B組，同組6隊要爭取2個晉級複賽資格。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年「12強棒球賽」探索概念，發現與中華隊有關議題，包括對手、賽制，總教練都是重點，《網路溫度計DailyView》整理賽事相關資訊提供球迷觀戰情報。

▲ 第三屆世界12強棒球賽A組預賽6支參賽隊伍。

image source: 世界棒壘球總會官網

B組由第一名日本、第四名韓國、第五名台灣、第八名古巴、第九名多明尼加與第十一名澳洲組成，除13日該組首場比賽日本對戰澳洲在日本名古屋巨蛋舉行，其他所有賽事將於14日到18日在台灣台北大巨蛋與天母棒球場兩座球場開打。本屆比賽為大巨蛋啟用之後舉辦最高層級賽事，預期中華隊會將比賽全部安排在大巨蛋，屆時強碰日、韓兩隊的戰役可望吸引滿場球迷為中華隊應援。

世界棒壘球總會（WBSC）公布第三屆世界12強棒球賽預賽分組名單，中華隊與前兩屆冠軍韓國隊、日本隊一起分到B組，同組6隊要爭取2個晉級複賽資格。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年「12強棒球賽」探索概念，發現與中華隊有關議題，包括對手、賽制，總教練都是重點，《網路溫度計DailyView》整理賽事相關資訊提供球迷觀戰情報。

▲ 第三屆世界12強棒球賽B組預賽6支參賽隊伍。

image source: 世界棒壘球總會官網

世界棒壘球總會（WBSC）公布第三屆世界12強棒球賽預賽分組名單，中華隊與前兩屆冠軍韓國隊、日本隊一起分到B組，同組6隊要爭取2個晉級複賽資格。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年「12強棒球賽」探索概念，發現與中華隊有關議題，包括對手、賽制，總教練都是重點，《網路溫度計DailyView》整理賽事相關資訊提供球迷觀戰情報。

▲ 中華隊5場預賽預計將在台北大巨蛋舉行，屆時將吸引無數球迷進場支持。

image source: 聯合數位文創提供

如果中華隊順利從強敵環伺的地獄B組晉級，將與同樣闖進複賽的3支球隊，21日到23日在日本東京巨蛋進行超級循環賽（Super Round），複賽前二名球隊24日於冠軍戰爭取最後金盃，後二名球隊將爭奪季軍。

世界棒壘球總會（WBSC）公布第三屆世界12強棒球賽預賽分組名單，中華隊與前兩屆冠軍韓國隊、日本隊一起分到B組，同組6隊要爭取2個晉級複賽資格。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察近一年「12強棒球賽」探索概念，發現與中華隊有關議題，包括對手、賽制，總教練都是重點，《網路溫度計DailyView》整理賽事相關資訊提供球迷觀戰情報。

▲ 第三屆世界12強棒球賽完整賽程。

image source: 世界棒壘球總會官網

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年04月20日至2024年04月18日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『12強棒球賽』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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