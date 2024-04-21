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MiLB／林振瑋飆速98哩 5局8K無失分奪生涯首勝
效力紅雀隊的台灣投手林振瑋今天在1A登板，先發5局無失分還投出8次三振，幫助球隊以6：1擊敗老虎隊1A的同時，也收下職棒生涯的第1場勝投。
林振瑋今天前2局投出6上6下，3局上突然遇到亂流，被敲安打後連投2次保送形成滿壘，但他也靠著連續3次三振凍結壘包，祭出「滿壘計」，4局上也有被敲二壘打加上觸身球，但依舊化解危機，投完5局沒有失分。
林振瑋全場投78球有53顆好球，僅被敲2支安打，另有8次三振、3次四死球，最快球速來到98.5哩，速球均速也有96.6哩，狀況相當不錯，主要使用四縫線對決，有56顆，另外搭配滑球、變速球、伸卡球。
而紅雀隊1A今天以10支安打敲回6分，有5分集中在前5局，也讓林振瑋投起來更加安心，隨著球隊贏球，獲得本季及生涯第1勝。
林振瑋是在去年7月與紅雀隊簽下50萬美元合約，隨後在新人聯盟及1A累積出賽6場，雖都是先發但局數皆未滿5局，為曾奪勝，今年球季前兩場出賽曾在4月13日繳出6局失2分的優質先發，但在今天終於拿下勝投。
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