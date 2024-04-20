中職／對兄弟開轟特別嗨 吳明鴻想看齊捕手洪一中

職棒生涯第7年，台鋼雄鷹隊捕手吳明鴻終於敲出生涯首轟，尤其是對戰前東家中信兄弟，加上為投手應援，雙重激勵下讓他特別激動，期待自己向「鐵捕」洪一中看齊。

雄鷹今天在澄清湖棒球場以3：0擊敗中信兄弟隊，8局下吳明鴻從謝榮豪手中敲出陽春砲，是他的中職一軍首轟，他表示：「全壘打不是自己擅長的，打出去自己也很意外。」

吳明鴻前面3個打席都繳白卷，而搭配的投手陳柏清更是一路投到7.2局才被敲出第1支安打，讓他更想要有貢獻，「投手表現那麼好，自己也不能差太多。」加上又是遇到前東家，「心情上比較興奮。」

轉隊之後，吳明鴻認為對戰兄弟也沒有打得特別好，「我對他們投手熟悉，他們也對我熟悉。」上次交手後想了很久，「跟投手、野手討論配球，也參考洋投想法，交叉去比對。」

今天帶領陳柏清差點投出無安打比賽，吳明鴻表示：「第5局就有發現，但只能悶著，這種事情不能說。」只不過仍被詹子賢敲安破功，「那一球配球上，我跟投手都有點猶豫，還是詹欸厲害。」

來到雄鷹後終於敲出生涯首轟，吳明鴻表示，過去在兄弟一軍出賽機會少，「很感謝球團還有洪總（總教練洪一中）的賞識，讓我有這個機會，洪總無論打擊、守備都給我很多意見，希望可以跟上他的腳步，成為好捕手。」