中職／無安打比賽破功 陳柏清不在意：反而是解脫

台鋼雄鷹隊今天在陳柏清7.2局無失分好投率領下，以3：0完封中信兄弟，陳柏清的無安打狀態到8局上才破功，不過過程中他沒特別注意，「隊友對我也都很正常。」

陳柏清今天以122球投了7.2局，僅被敲出1支安打，在8局上2出局後詹子賢敲安前都在挑戰紀錄中，總教練洪一中也透露，如果沒被敲安，會考慮讓陳柏清繼續投下去。

自己有想拚無安打嗎？陳柏清表示：「要不要續投其實就是照教練安排，我自己把每一局該做的做好，好好跟捕手搭配。」跟過往出賽相比，「今天有冷靜的投每一球，就算球數落後，還是進攻好球帶。」

過程中陳柏清並沒有注意無安打，隊友也都是正常比賽的相處模式，教練蔡昱詳換局時都會提醒他，「要當作0：0去投。」這也不是無安打限定，而是每一次上場，都同樣的叮嚀。

雖然最後在8局上破功，但陳柏清說：「棒球不可能一直順利，被敲出那支安打，反而有解脫的感覺。」

今天的好投也讓陳柏清收下職棒生涯首勝，他表示，自己從官辦熱身賽到開季，狀況都不是很好，「教練、隊友都一直鼓勵我，大膽去丟，他們是最大後盾。」