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中職／陳柏清如果沒被敲安 洪總透露換不換的難題

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊陳柏清今晚燃燒122球，然而無安打比賽投到7.2局破功，總教練洪一中透露，如果沒被詹子賢敲安，還有可能讓他續投，「我們2位投手教練心臟滿強的。」

雄鷹今天在澄清湖棒球場以3：0擊敗中信兄弟隊，洪一中收下執教生涯第996勝，重點是終止7連敗，避免追平洪總執教最長的8連敗紀錄，洪一中表示：「要感謝球員止住，我們會繼續努力。」

陳柏清今天投完前7局用球數已達102球，但8局上繼續站上投手丘，直到2出局後被詹子賢敲安，才退場休息，此時用球數已經來到122球，但沒有掉分。

洪總透露決策過程，横田久則、蕭任汶都希望給陳柏清機會，「我有想要換投，加上球隊又在連敗，但因為沒被敲安打，投手教練想要拚看看，好在陳柏清完美演出。」

陳柏清能夠投出7.2局僅被敲1安、無失分的演出，洪一中觀察今天無論出手點、球速都很好，「最重要是控球，好球率很高，落後的時候也都敢投變化球，代表對自己有信心。」

如果沒有被敲那一安，甚至有可能讓陳柏清繼續投下去，洪總表示，教練團都有在觀察他的球速、出手點，沒有什麼落差，「無安打比賽一輩子可能就一次機會，換下來他會接受，但應該會有遺憾。」

中信兄弟 台鋼雄鷹 洪一中 球速

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