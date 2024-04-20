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中職／122球！陳柏清7.2局無安打破功 仍助雄鷹止7連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊先發投手陳柏清。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊陳柏清今天差點將自己的名字刻進史冊，一場7.2局的無安打比賽，在8局上被詹子賢一棒打斷，用球數122球也逼近極限，只能退場休息，不過魔鷹開轟相挺，讓他拿下勝投，雄鷹以3：0擊敗中信兄弟隊，終止7連敗。

陳柏清今天前3局都有因失誤、保送讓對手上壘，但就是沒被敲安，4局上還靠自己的美技守備，接殺曾頌恩敲出的正面強襲球，隨著局數越來越往後，澄清湖棒球場的氣氛開始改變。

然而陳柏青的用球數也不斷增加，投完7局已經來到102球，但第8局繼續站上投手丘。先讓高宇杰敲出游擊滾地出局，接著又投出保送，此時投手教練蕭任汶喊出暫停，但溝通後讓陳柏青續投，雄鷹球迷也大呼「陳柏清！」為他加油。

陳柏清再讓王威晨敲出飛球出局，然而面對詹子賢時被敲出左外野安打，全場一片嘆息，也是他投出的第122球，投到7.2局退場休息，就只被敲1支安打，另有2次三振、4次四壞保送，沒有失分。

中華職棒史上過去有10場投手獨立投出9局無安打比賽，第1人是1991年味全龍隊陽介仁，而前一次則是2021年統一獅隊猛威爾，本土投手共3人，陽介仁外還有曹竣崵、潘威倫。

而雄鷹打線則是在3局下由魔鷹的右外野陽春砲先馳得點，還拿出球隊的新慶祝武器「加特林機關槍」慶祝，5局下魔鷹敲出的滾地球也帶有1分打點，8局下吳明鴻更是從前隊友謝榮豪手中敲出生涯首轟。

台鋼雄鷹隊魔鷹敲出全壘打與隊友擊掌慶祝。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊魔鷹敲出全壘打與隊友擊掌慶祝。圖／台鋼雄鷹隊提供

中信兄弟 台鋼雄鷹 詹子賢

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