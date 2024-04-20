中職／照獅隊劇本走 潘威倫中繼2.2局封鎖悍將奪149勝

統一獅隊為「嘟嘟」潘威倫擬好的搶勝劇本，今天主線、支線劇情全都配合到位，獅隊7：1擊敗富邦悍將隊，他以中繼2.2局無失分，憑藉貢獻度取得勝投，生涯第149勝入手，獅隊則是推進7連勝、開季15戰13勝，勝率高達8成67。

獅隊早早預告42歲潘威倫將在今天台南棒球場演出本季初登板，與20歲年輕左投林詔恩以雙先發的模式出賽。面對先發投手林詔恩，悍將此役是先得分的一方，3局上李宗賢選到保送，兩出局後進占三壘，范國宸的安打為悍將先馳得點。

但獅隊3局下就有反擊，陳重羽、林靖凱開局連兩棒安打，攻占一、三壘有人，陳仕朋此時出現暴投送分，陳傑憲補上安打攻下超前分；4局下獅隊單局4安打，陳重羽、林靖凱連兩支得點圈二壘打，獅隊再下3分，擴大為5：1領先，「嘟嘟」的奪勝舞台已經搭好一半。

林詔恩以66球投4局失1分收工，潘威倫按照計畫在第5局接手投球，連續解決4人次後，才被范國宸敲出安打，申皓瑋隨後補上雙殺打結束第6局攻勢，第7局被高國麟敲安，再抓下兩個出局後換投，最終中繼2.2局被敲2安打、無失分。

悍將左投陳仕朋先發7局被敲10安打、失6分（責失5分），吞下本季第2敗、生涯第50敗，生涯119場就累積50敗刷新最速50敗紀錄。

何恆佑8局代打，從吳世豪手中敲出陽春砲，生涯首轟出爐。