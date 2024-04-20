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日職／宋家豪飆速奪第5次中繼成功 王彥程二軍先發出賽

中央社／ 台北20日電
日職樂天金鷲隊投手宋家豪今天登板投1局、飆速151公里無失分，拿下本季第5次中繼成功。 截圖自東北樂天金鷲Ｘ
日職樂天金鷲隊投手宋家豪今天登板投1局、飆速151公里無失分，拿下本季第5次中繼成功。 截圖自東北樂天金鷲Ｘ

日職樂天金鷲隊投手宋家豪今天登板投1局、飆速151公里無失分，拿下本季第5次中繼成功；樂天隊台灣投手王彥程今天二軍先發出賽，投4局無失分、無關勝敗。

日本職棒一軍例行賽樂天金鷲隊今天與埼玉西武獅隊交手，兩隊7局打完2比2戰成平手，樂天隊8局上靠著觸身球、四壞保送、石原彪二壘打，一棒送回2分、超前比數。

8局下樂天隊換上台灣投手宋家豪接手登板，宋家豪先讓對手敲出游擊方向滾地球出局，接著對平沼翔太投出觸身球保送，接著讓打者敲出右外野方向飛球出局，再投出暴投讓跑者上到二壘，及時回穩讓打者敲出右外野方向飛球出局，沒有失分。

宋家豪今天總計用17球投1局，沒被敲出安打，投出1次觸身球保送，最快球速151公里、無失分，拿下中繼成功，賽後防禦率3.68。樂天隊9局上再拿4分，終場以8比2搶勝。

樂天金鷲隊今天二軍比賽也是跟西武隊交手，樂天隊由台灣投手王彥程先發，總計投4局被敲4支安打，投出3次三振、2次四壞保送，無失分，王彥程4局投完兩隊0比0僵局情況下退場、無關勝敗。

樂天二軍今天與西武二軍鏖戰至延長賽第10局才分勝負，西武隊靠著10局下若林樂人再見陽春砲以1比0搶勝。

宋家豪 樂天金鷲

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