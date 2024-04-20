中職／蘇建文不後悔當裁判 引退後未來盼訓練環境提升

中職資深裁判蘇建文今天舉辦引退儀式，他難忍激動情緒，感謝裁判工作給他在棒球領域發光的機會並訓練出「膽量」，盼整體環境提升同時，裁判訓練也跟著提升。

蘇建文今年結束裁判執法生涯，從1991年踏入行，1992年3月19日以右線審生涯初登場，33年累積3381場執法，接下來將把重心放在協助二軍裁判養成，他感謝聯盟費心安排一系列引退活動，包括儀式和賽前球迷簽名會等。

今天在澄清湖棒球場賽前引退儀式，蘇建文一開口致詞就難忍情緒，「裁判生涯一路走來很辛苦，但我不後悔選擇這個角色」。蘇建文並非科班出身，感謝聯盟長期的培養，讓他可以在棒球領域有個能發光發熱的角色，也有個可以養活家計的工作。

蘇建文感謝30多年來背後最重要的支持力量、他的老婆，他感性表示：「沒有你在背後大力支持體諒，就沒有今日這個光榮的時刻。」

「人呀！終究敵不過歲月，終有一日要從工作崗位退下來」， 講到此處蘇建文再度有較大的情緒起伏，但也提到，接下來沒有離開棒球，「我仍秉持對棒球熱情的初衷，竭盡全力把我所學，無私傳承給我的學弟們。」

蘇建文表示自己是南部小孩，個性比較羞澀，裁判工作帶給他最大的影響是「練膽量」，口才、膽量都是透過裁判工作練出來的，回想第1場執法腳都還會發抖，也笑說，今天上場致詞其實也會發抖。

蘇建文提到，大家都知道裁判很辛苦，現在台灣棒球發展漸漸上軌道，包括球場、球員的訓練方式等，唯獨裁判訓練被忽略，希望可以有更多進修的機會，或成立專門的裁判學校，讓裁判有更好的訓練，無論是在職業或是業餘，對台灣整體棒球環境的提升都有很大的幫助。