快訊

恭喜！「親愛又陌生的新寶寶」吳姍儒宣布懷二寶 孩子性別曝光

25歲女腹痛「1個月後死亡」驚揭罹癌王 醫生警告3症狀快就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／蘇建文不後悔當裁判 引退後未來盼訓練環境提升

中央社／ 高雄20日電
經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文（右）在今天正式引退，中職會長蔡其昌（左）獻上禮物。圖／中華職棒提供
經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文（右）在今天正式引退，中職會長蔡其昌（左）獻上禮物。圖／中華職棒提供

中職資深裁判蘇建文今天舉辦引退儀式，他難忍激動情緒，感謝裁判工作給他在棒球領域發光的機會並訓練出「膽量」，盼整體環境提升同時，裁判訓練也跟著提升。

蘇建文今年結束裁判執法生涯，從1991年踏入行，1992年3月19日以右線審生涯初登場，33年累積3381場執法，接下來將把重心放在協助二軍裁判養成，他感謝聯盟費心安排一系列引退活動，包括儀式和賽前球迷簽名會等。

今天在澄清湖棒球場賽前引退儀式，蘇建文一開口致詞就難忍情緒，「裁判生涯一路走來很辛苦，但我不後悔選擇這個角色」。蘇建文並非科班出身，感謝聯盟長期的培養，讓他可以在棒球領域有個能發光發熱的角色，也有個可以養活家計的工作。

蘇建文感謝30多年來背後最重要的支持力量、他的老婆，他感性表示：「沒有你在背後大力支持體諒，就沒有今日這個光榮的時刻。」

「人呀！終究敵不過歲月，終有一日要從工作崗位退下來」， 講到此處蘇建文再度有較大的情緒起伏，但也提到，接下來沒有離開棒球，「我仍秉持對棒球熱情的初衷，竭盡全力把我所學，無私傳承給我的學弟們。」

蘇建文表示自己是南部小孩，個性比較羞澀，裁判工作帶給他最大的影響是「練膽量」，口才、膽量都是透過裁判工作練出來的，回想第1場執法腳都還會發抖，也笑說，今天上場致詞其實也會發抖。

蘇建文提到，大家都知道裁判很辛苦，現在台灣棒球發展漸漸上軌道，包括球場、球員的訓練方式等，唯獨裁判訓練被忽略，希望可以有更多進修的機會，或成立專門的裁判學校，讓裁判有更好的訓練，無論是在職業或是業餘，對台灣整體棒球環境的提升都有很大的幫助。

中職 棒球

延伸閱讀

中職／陳威成揮拳獻花太經典 蘇建文：現在不會這樣了

中職／蘇建文引退感動落淚 給自己開球判「好球」

中職／獅隊復古月主題日 邀請棒球農夫張志強5/3開球

羽球／坦言大馬車禍影響生涯 前球王桃田賢斗宣布日本隊引退

相關新聞

中職／蘇建文引退感動落淚 給自己開球判「好球」

經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文在今天正式引退，澄清湖棒球場上重演當年經典畫面，前興農牛隊總教練陳威成獻花前...

中職／陳威成揮拳獻花太經典 蘇建文：現在不會這樣了

中華職棒聯盟今天在澄清湖棒球場為資深裁判蘇建文舉辦引退儀式，「威總」陳威成擔任特別來賓，也重現2003年鄭兆行漏踩壘包的...

中職／雄鷹年輕打線不穩 王柏融霸氣：有學長扛

台鋼雄鷹隊「大王」王柏融昨晚轟出返台第2發全壘打，但也只有靠他打回2分，球隊仍以2：3輸球吞下7連敗，年輕球員打擊表現容...

中職／雄鷹7連敗 洪總老神在在：我氣噗噗他們更緊張

台鋼雄鷹隊昨天距離終止連敗只差一步，但最終以2：3敗給中信兄弟隊，吞下7連敗，總教練洪一中對此老神在在，「我要是氣噗噗，...

中職／陳晨威本壘想滑但嚇到不會滑 慰問蔣少宏受傷的心

樂天桃猿、味全龍隊昨天首局的本壘攻防戰，以龍隊捕手蔣少宏的阻擋定讞，他在賽後收到網友私訊謾罵，度過難熬的一晚，他坦言心理...

日職／宋家豪飆速奪第5次中繼成功 王彥程二軍先發出賽

日職樂天金鷲隊投手宋家豪今天登板投1局、飆速151公里無失分，拿下本季第5次中繼成功；樂天隊台灣投手王彥程今天二軍先發出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。