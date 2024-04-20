中職／陳威成揮拳獻花太經典 蘇建文：現在不會這樣了

中華職棒聯盟今天在澄清湖棒球場為資深裁判蘇建文舉辦引退儀式，「威總」陳威成擔任特別來賓，也重現2003年鄭兆行漏踩壘包的經典畫面，蘇建文說：「如果是現在的我們，一定不會這樣。」

生涯執法3381場的蘇建文是中職裁判最多，立下難以跨越的標竿，生涯經歷過不少「大場面」，其中就包含當年蘇建文判定鄭兆行漏踩壘包，與陳威成近距離對峙，在陳威成摔帽後更做出驅逐出場手勢，雙方爆發推擠，場面火爆。

今天引退儀式上，也重現經典畫面，不過這次陳威成只是假裝摔帽、比出揮拳做做樣子，最後獻上擁抱與花束，沒能到場的鄭兆行則是透過影片祝福，「那是我們的美好記憶。」

陳威成表示，自己已經20多年未曾踏入球場，「又是蘇老師的引退儀式，心情滿激動的，這30幾年，辛苦他了，但接下來還要繼續培育新的裁判。」

至於開球儀式前的特殊獻花方式，陳威成笑說，自己想了很久，「是要直接獻花嗎？或是有不同方式？後來看到影片，就決定這樣做。」

事過境遷，兩人對當時事件都能輕鬆看待，蘇建文說：「如果是現在的我們，一定不會這樣。」原因是更有經驗，「那時候站太近了，一丟帽我就順勢比動作（驅逐），其實站遠一點就好了。」陳威成也理解，當年雙方看法不同，因此才各有堅持。