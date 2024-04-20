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中職／蘇建文引退感動落淚 給自己開球判「好球」

聯合報／ 記者蘇志畬／高雄即時報導
經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文在今天正式引退。圖／中華職棒提供
經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文在今天正式引退。圖／中華職棒提供

經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文在今天正式引退，澄清湖棒球場上重演當年經典畫面，前興農牛隊總教練陳威成獻花前作勢揮拳，蘇建文首次開球，至於這顆球是好球還是壞球？蘇建文說：「這麼隆重的儀式，當然是好球。」

蘇建文裁判生涯共出賽3381場，第1場是1992年3月19日中職開幕戰擔任右線審，最後一場就是今年3月30日在台北大巨蛋的開幕戰擔任三壘審，累積執法場次是史上最多，且領先第二名超過千場。

今天中職特別為蘇建文舉辦引退儀式，回顧這30多年生涯，一路走來十分辛苦，但非科班出身的他能夠在棒球領域發光，蘇建文說：「我的內心充滿感恩。」更感謝老婆背後的支持，「沒有妳，就沒有這一刻。」

有想過以裁判身分退休並獲得球迷的歡呼嗎？蘇建文坦言，一開始沒有這樣的奢望，「但看見整個環境越來越重視棒球文化、歷史，慢慢覺得或許有這個可能。」

今天賽前蘇建文的簽名會，限量60張門票也售罄，不少球迷特地到場向他說再見，蘇建文在場上也忍不住落淚，「想到真的要退休了，被那個氛圍感動，還有球迷要找我簽名，非常感動。」

經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文（右）在今天正式引退，「威總」陳威成（左）到場獻花。圖／中華職棒提供
經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文（右）在今天正式引退，「威總」陳威成（左）到場獻花。圖／中華職棒提供

選在澄清湖球場舉辦引退儀式，當然少不了當年大場面參與者，開球儀式前，「威總」陳威成慢跑到一壘，先比了一下一壘壘包，然後作勢要摔帽子，還比出拳頭，但最後是送上擁抱以及花束，這次蘇建文沒有比出驅逐出場的手勢。

陳威成作為開球打者，台鋼雄鷹隊總教練洪一中也擔任開球捕手，蘇建文成為開球的主角，輕鬆將球投到本壘，他笑說：「自己沒有練習，很怕砸到人。」陳威成則說：「我想好了，如果被砸到，球棒會立刻摔出去。」

蘇建文為自己的開球做出「好球」裁決，「這麼多人來看，當然是好球，有好球，就有好事發生。」

蘇建文雖然離開裁判職務，但接下來還有培育新生代裁判的任務，他也期望，台灣未來能夠出現正規學校，讓有裁判夢想的人，能夠有個專屬的管道，「台灣棒球環境、球員競技都在進步，但裁判訓練上唯獨被忽略，這是我的一點想法。」

經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文在今天正式引退。圖／中華職棒提供
經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文在今天正式引退。圖／中華職棒提供

經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文（右）在今天正式引退，中職會長蔡其昌（左）獻上禮物。圖／中華職棒提供
經歷了3381場執法，中華職棒資深裁判蘇建文（右）在今天正式引退，中職會長蔡其昌（左）獻上禮物。圖／中華職棒提供

中職 陳威成

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