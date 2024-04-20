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中職／平野惠一有培養球員使命 將楊祥禾留兄弟一軍磨練

中央社／ 高雄20日電
中職中信兄弟隊被認為以守備見長，總教練平野惠一也意識到培養下一代主力球員的使命，將楊祥禾留一軍磨練。 中央社
中職中信兄弟隊被認為以守備見長，總教練平野惠一也意識到培養下一代主力球員的使命，將楊祥禾留一軍磨練。 中央社

中職中信兄弟隊被認為以守備見長，總教練平野惠一也意識到培養下一代主力球員的使命，將楊祥禾留一軍磨練，至於林瑞鈞盼他從一軍比賽中體會到自己的不足、回二軍加強磨練。

中職中信兄弟隊前陣子主力三壘手王威晨、游擊手江坤宇接連受傷下二軍，江坤宇缺席期間，游擊手主要由楊祥禾、林瑞鈞競爭，今天王威晨回到一軍，賽前球員異動選擇將林瑞鈞下放二軍。

被問起觀察林瑞鈞一軍表現，是否有提醒他回到二軍要加強的部分，平野惠一表示，與其教練團給他功課，更希望他在一軍這段時間體會到哪裡不足，需要多做什麼努力才可以留在一軍，希望他有這樣的體會。

至於另外一名游擊手楊祥禾雖然一軍首安還沒有出現，但守備表現不錯，平野惠一也提到，替球隊培養下一個世代的主力球員是使命，必須把球員放在場上磨練。

平野惠一也有感而發世代不同了，他笑說本來想要對球員很嚴厲，但現在的世代不允許，現在的父母管教小孩也不能多講、不能太嚴格，把球員放在場上、體驗失敗，並在一定的限度內做出管理，對於怎麼領導球員，自己也還在學習。

中信兄弟 中職 平野惠一

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