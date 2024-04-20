中職／重返一軍扛三壘 王威晨看阿順：有好轉跡象

中信兄弟隊今天將王威晨升上一軍，並立刻先發出賽鎮守三壘，穩固防區，先前鼠蹊部傷勢已經沒有大礙，王威晨雖說想快點歸隊，但與近期球隊失誤偏多無關。

兄弟開季14戰出現13次失誤，而近期因王威晨受傷，頂起三壘的王政順就有3次失誤，也讓他成為眾矢之的，甚至有球迷不理性的批評。

王威晨今天重返一軍，回到熟悉的三壘位置，對於球隊近況也都看在眼中，「阿順一開始不穩的時候，就有跟我討論，也跟他分享了一些訓練的方法，有很多人去開導他，看起來也有好轉的跡象。」這些顛簸的歷程，「會成為他不錯的養分。」

王威晨開季打擊率3成70，然而9日因跑壘導致鼠蹊部不適下二軍，10天期滿立刻歸隊，他說：「還是會有些痠痛，但就是正常感覺，只有移位、長距離跑動比較有感。」

總教練平野惠一則指出，王威晨是有經驗的選手，不需要特別讓他在二軍調整才歸隊，另外林瑞鈞下放二軍後，也希望他透過在一軍的經驗，找出自己需要改進的地方，「希望選手自己思考。」

另外張志豪雖然已經在二軍出賽，但平野惠一表示，根據二軍回報狀況，看起來還需要些時間調整，「因為受傷關係，春訓進度比較慢，也期待他回來，只要他說準備好就是好了。」