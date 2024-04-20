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中職／桃猿打14場竟僅3場先得分 教頭說這件事很重要

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練古久保健二。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊總教練古久保健二。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊先前3場比賽合計只拿1分，昨天在首局攻下2分、終場以3：0擊敗味全龍隊，總教練古久保健二也點出，昨役能夠先得分是做得最好的部分；猿隊本季在先得分的比賽取得3勝0敗，先失分的比賽則是3勝8敗。

猿隊昨天的第1分峰迴路轉，陳晨威在本壘攻防中未踩到本壘，原先被判出局，但經由挑戰後改判龍隊捕手蔣少宏阻擋，猿隊跑回分數。

這一分來得戲劇化，古久保說：「最近的比賽都是在比賽前段就比較少得分，昨天可以比對手先得分，這一點做得滿好。」他也慶幸表示，還好陳晨威沒有受傷，「畢竟是我們近況最好的選手。」

猿隊本季至今在先得分的比賽取得3勝0敗，但也暴露一項劣勢數據，就是打了14場比賽只有3場比對手先得分，為6隊最少。王者統一獅隊先得分的場次共計10場（9勝1敗），接著是中信兄弟隊8場（5勝3敗）、味全龍隊8場（3勝5敗）、富邦悍將隊7場（5勝2敗），就連新軍台鋼雄鷹隊都有6場（3勝3敗）。

此外，猿隊本周啟用4位洋投先發，讓感冒的曾仁和順勢跳過1場先發，在牛棚待命，下周就會重返先發輪值。

味全龍 樂天桃猿 陳晨威

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