中職／雄鷹7連敗 洪總老神在在：我氣噗噗他們更緊張

台鋼雄鷹隊昨天距離終止連敗只差一步，但最終以2：3敗給中信兄弟隊，吞下7連敗，總教練洪一中對此老神在在，「我要是氣噗噗，他們會更緊張。」

雄鷹昨天賽前已經6連敗，而面對中信兄弟隊0：3落後，王柏融在8局下轟出一發2分砲追近比數，9局下更一度有追平機會，但在本壘前被觸殺出局。

洪總表示，本壘攻防不需要特別討論，「我只怕懶散，大家在場上都很拚，那就可以了。」

雖然雄鷹處於連敗，但球隊士氣看似沒有太大影響，洪總認為，遇到低潮是新球隊必經之路，「有機會贏會比較緊繃，早遇到就能夠早成長。」

洪總也指出，球隊新人多，因為沒有職棒的成績，比較容易沒自信，「像是王柏融、魔鷹，如果打不好會知道是狀況不好，新人打不好就會去想比較多。」

但洪總認為現在不宜做太多指示，要讓球員自己找問題，並將巨人隊投手教練的名言「對方打者會教你投球」做變化，「比賽會教他們，比教練教有效。」