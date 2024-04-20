中職／雄鷹年輕打線不穩 王柏融霸氣：有學長扛
台鋼雄鷹隊「大王」王柏融昨晚轟出返台第2發全壘打，但也只有靠他打回2分，球隊仍以2：3輸球吞下7連敗，年輕球員打擊表現容易起伏，王柏融認為，「就讓他們上場表現，有教練、我們學長去扛。」
雄鷹隊昨天賽前已經6連敗，而面對中信兄弟隊0：3落後，王柏融在8局下轟出一發2分砲追近比數，9局下更一度有追平機會，但在本壘前被觸殺出局。
返台後兩發全壘打都打到左外野，總教練洪一中認為，這就是王柏融狀況好的展現，就算狀況不好，自己也知道怎麼調整，相對年輕球員因為沒經驗，比較容易懷疑自己，「新人會覺得，自己怎麼打不好？」
王柏融則表示，打出去之後有稍微在本壘看一下落點，「要說狀況好，都還是要靠比賽去調整，才知道問題在哪邊，先把節奏抓對就好。」
雄鷹從4勝2敗排名聯盟第2，掉到4勝9敗墊底，年輕球員遇到對自己打擊有疑慮時，也會請教學長，王柏融說：「大家都會來問，就是勇敢去比，就算失敗也是他們的養分。」
自己初入職棒也曾遇過類似問題嗎？王柏融說：「以前我進來的時候，學長比較多，也很強，大家不會注意我，就是由學長去扛，現在也是讓年輕球員上去好好表現，有教練跟我們學長去扛。」
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