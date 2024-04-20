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中職／魔神樂「儀表板」顯示是好投 葉總看自家僅3安打自嘲

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊先發投手魔神樂昨天投6.1局無失分。記者葉信菉／攝影
樂天桃猿隊先發投手魔神樂昨天投6.1局無失分。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿隊洋投魔神樂昨天「開箱」，面對味全龍隊6.1局無失分，龍隊教頭葉君璋看這位對手的首戰表現，認為從「儀表板」來看是好的投手；至於自家打線被封鎖只敲出3安打，他苦笑自嘲：「不意外啦！誰都可以讓我們3安打。」

葉君璋指出，只有1場比賽看起來還不準，但魔神樂不管是球質、控球都不錯，直球也很好，「每顆球都還不錯，要突破沒那麼容易，純粹從儀表板看，真的是好的投手。」

但他也提到，昨天比較大的問題是自家打線無法連貫，「過程不是沒有機會，但臨門一腳沒有辦法做到，這方面我們必須再加油。」

龍隊目前一軍洋投為伍鐸、艾璞樂、銳歐，王牌投手鋼龍因落枕、神經壓迫未趕上開季，葉總透露歸期會落在下下周，5月回歸賽場，剛好讓洋投有可以喘息的機會。

樂天桃猿 葉君璋

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