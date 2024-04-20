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中職／陳晨威本壘想滑但嚇到不會滑 慰問蔣少宏受傷的心

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
一局上樂天桃猿林智平擊出內野安打，三壘跑者陳晨威（右）因游擊手 傳一壘手失誤回本壘得分。記者葉信菉／攝影
一局上樂天桃猿林智平擊出內野安打，三壘跑者陳晨威（右）因游擊手 傳一壘手失誤回本壘得分。記者葉信菉／攝影

樂天桃猿、味全龍隊昨天首局的本壘攻防戰，以龍隊捕手蔣少宏的阻擋定讞，他在賽後收到網友私訊謾罵，度過難熬的一晚，他坦言心理受傷，就連今天賽前陳晨威都跑來關心他的狀況，兩人對彼此受傷的心很有同感。

猿隊昨天以3：0擊敗龍隊，首局就攻下2分，陳晨威跑回的第1分是經由挑戰翻盤，當下雖未觸壘包，被蔣少宏回頭補觸殺，但猿隊提出挑戰後，改判蔣少宏阻擋，在尚未持球的狀況下已經擋住本壘板。

蔣少宏因阻擋的動作、陳晨威因拉捕手護具背帶的動作，在昨天賽後都收到網友私訊惡評，今天一到球場就聚在一起分享、關心彼此狀況，兩人的身體狀況都沒問題，但很有共識，「我的心情不好」、「我的心受不了」。

蔣少宏還原當下狀況，自己是行徑間要去接球，剛好擋到跑壘路線，「我的目的是要接球觸殺，不是要刻意阻擋。」他也有詢問陳晨威為何不滑壘，「他是說他有想滑，但跑過來和接球瞬間太同時，他也嚇到，不知道要怎麼滑壘，怕滑下去我會受傷。」至於拉背帶的動作，陳晨威說他也不知道，「可能想閃，不小心勾到。」

外界透過大螢幕看到的是格放的慢動作重播，但一連串動作都在電光火石之間，卻被球迷拿出來放大檢視，解讀動作惡意，讓兩人都不太好受。

蔣少宏在收到謾罵後坦言度過難熬的一晚，「我昨天真的睡不著，我本來要睡著了，時豪打給我問什麼事，我說沒有事，但我現在開始睡不著了，滿腦子在想這件事，到凌晨4點都睡不著，開始懷疑我是不是真的哪裡沒做好。」

樂天桃猿 蔣少宏 陳晨威

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