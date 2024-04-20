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中職／龍猿本壘攻防若沒判阻擋才奇怪 但葉總有一件事求解

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿、味全龍隊昨天一局上本壘攻防戰。本報資料照片
樂天桃猿、味全龍隊昨天一局上本壘攻防戰。本報資料照片

樂天桃猿隊昨天陳晨威未踩到本壘板，仍因味全龍隊捕手蔣少宏的阻擋跑回分數，龍隊教頭葉君璋昨天短暫了解狀況後就乖乖回到自家陣營，今天也坦言：「如果沒喊阻擋，我還覺得懷疑。」但也提出一疑惑，盼裁判解答。

猿隊昨天以3：0擊敗龍隊，首局就攻下2分，陳晨威跑回的第1分是經由挑戰翻盤，當下雖未觸壘包，被蔣少宏回頭補觸殺，但猿隊提出挑戰後，改判蔣少宏阻擋，在尚未持球的狀況下已經擋住本壘板。

葉君璋上場向裁判了解狀況，全程未見激烈情緒，短暫交談後就回到自家陣營，今天受訪時談到這個play，他坦言：「一看就知道，如果沒喊阻擋，我還覺得懷疑。」

「我一直在講，要讓一道給跑者。」葉君璋指出，自己看畫面時，就注意到蔣少宏在這次本壘攻防中的問題，「沒有讓出路徑給跑者。」

葉君璋透露，昨天裁判給予解釋是還沒接到球不能站在那個位置，「但其實，我沒有很確定我們想的是不是同一件事。」葉總提出的好奇點是，「是接球的地方不對或站的地方不對？」葉總強調，蔣少宏這球若要接，勢必要站在那個位置，他接球的站位沒有問題，有問題的是從頭到尾都擋住路徑，「我只是不確定，我看到的問題和裁判看到的一不一樣？如果不一樣，問題就大了。」

葉君璋 蔣少宏 陳晨威

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