MLB／再當史奈爾同捆包！ 鄧愷威登板踩不住煞車狂失5分

等待4天，巨人隊旅美台將鄧愷威獲得本季第4次登板機會，面對響尾蛇隊在球隊大幅落後時接手，結果1局被敲4安、失5分，巨人以17：1輸球。

巨人隊先發投手史奈爾（Blake Snell）今天4.2局被敲9支安打，丟掉5分早早退場，接手的路普（Landen Roupp）又持續失血，1.2局被敲4支安打，丟掉4分有3分責失。

巨人隊塞揚投手史奈爾（Blake Snell）又被打爆了。 路透

路普7局上被響尾蛇攻下任內第2分後，換上鄧愷威接手，他先是保送後又被紐曼（Kevin Newman）敲出安打，丟掉2分算在路普帳上，但最終製造雙殺結束。

8局上鄧愷威續投，結果被連敲3支安打，響尾蛇台灣混血好手卡洛爾（Corbin Carroll）不僅敲安還盜壘，鄧愷威丟掉2分後又投出該局第2次保送，僅抓1個出局數退場，而留下的壘包也因接替的投手挨轟，都化為失分。

鄧愷威此戰投1局被敲4支安打，丟掉5分都是責失，防禦率上升到9.82，目前出賽4場、11局丟掉12分，被敲15支安打，被上壘率2.09。

鄧愷威的初登板在美國時間3月31日，接下來兩戰分別是4月8日、14日，由於每一場都投滿3局，休息天數也較長，球隊將他定位在長中繼。