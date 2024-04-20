中職／曾峻岳7顆火球均速154 最快158公里破土投紀錄

富邦悍將隊22歲火球男曾峻岳昨晚投出158公里球速，刷新中職本土投手最快紀錄，1局11顆球裡，有7顆球速超過150公里，速球均速來到154公里。

曾峻岳今年在官辦熱身賽就曾飆出158公里，但過去在例行賽留下的紀錄是157公里，與羅嘉仁、徐若熙、葉家淇、古林睿煬並列本土投手最快球速。

但昨天曾峻岳在悍將對統一獅之戰8局下登板，先用5球三振掉陳傑憲，球速來到153公里，接著面對陳鏞基第一球就飆出158公里，而且投出3球三振，最後再用3球讓林安可敲出右外野飛球，球速也有155公里。

根據聯盟的球速表，曾峻岳這11球裡有7顆速球，最慢152公里有2顆，另外153、155公里也各2球，以及那一顆破紀錄的158公里球速，寫下紀錄。

而中職不分土洋的史上最速紀錄，是同為悍將後援的富藍戈所寫下，他在2022年曾投出161公里的球速，締造中職史上最快球速。