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日職／獲陽岱鋼寶貴建言 孫易磊：沒想過有機會對決

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
孫易磊職業生涯初登板，第一個打席就是面對曾效力火腿隊的陽岱鋼。 截圖自悍創運動行銷粉絲團
孫易磊職業生涯初登板，第一個打席就是面對曾效力火腿隊的陽岱鋼。 截圖自悍創運動行銷粉絲團

日職火腿隊台灣投手孫易磊的生涯初登板，第一名對手就是曾效力火腿隊的陽岱鋼，傳承意味十足，孫易磊說：「從沒想過有機會與他對決。」陽岱鋼賽後也給予了寶貴的建議。

孫易磊在去年與火腿隊簽下育成合約，今年球季從二軍起步，昨天首次登板，面對首名打者就是今年加盟Oisix新潟Albirex隊的陽岱鋼，這場「台灣對決」由孫易磊勝出，152公里的球速讓陽岱鋼敲出斷棒滾地安打出局。

兩人相遇的5球，全都是直球對決，其中4球都是152公里，也是孫易磊此役最快球速，孫易磊表示：「最有自信的就是速球，不管會不會被打，我就是全部投速球。」

孫易磊最終以23球投完1局無失分，1K、1保送沒有被敲安打，初登板留下好的印象，比賽結束後，教練還特別為他留下比賽球，紀念他的職棒生涯起點，孫易磊自認：「控球還需要加強。」

而陽岱鋼賽後也與孫易磊交流，孫易磊透露：「他告訴我，我的職業生涯還很長，要避免受傷，還有很多需要學習的地方，一步一步來就好。」

職棒生涯面對的第一名打者，就是曾效力火腿隊的大前輩，孫易磊也說：「自己從小看他打球，沒有想過有機會跟他對決。」

孫易磊 火腿 陽岱鋼

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