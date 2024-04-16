快訊

中國股市失去經濟動力！企業上市募資僅64億美元創新低

懶人包／快來用！蘋果iPhone儲值Suica爽送現金回饋 5步驟無痛賺優惠

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

MLB／超勇！小熊差1出局輸球 霍納在二壘竟靠暴投跑追平分

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
小熊隊霍納（右）9局撲回本壘，追平比數。法新社
小熊隊霍納（右）9局撲回本壘，追平比數。法新社

小熊隊今天完成一場不可思議的逆轉勝，9局上只差1出局就要輸球，二壘上的霍納（Nico Hoerner）卻靠暴投跑回追平分，11局上再由他敲出超前安打，終場以3：2擊敗響尾蛇隊。

小熊帶著1：2落後進入第9局，一出局後霍納、陶克曼（Mike Tauchman）連兩支安打攻占一、二壘，馬斯托波尼（Miles Mastrobuoni）遭到三振，小熊距離輸球只差1個出局數，投手金凱爾（Kevin Ginkel）在此時發生暴投。

這球彈飛的第一時間，響尾蛇捕手莫瑞洛（Gabriel Moreno）還沒搞清楚球的去向，霍納一口氣連跑兩個壘包跑回追平分，經過挑戰後維持原判。

比賽以2：2進入延長，霍納11局上攻擊一顆超級大壞球，再敲超前安打，搶盡戲分；小熊此役的第1分則是新秀布許（Michael Busch）2局上的陽春砲，這是他的本季第6轟、連5場開砲。

小熊教頭康索（Craig Counsell）賽後也讚霍納的跑壘太精采，「從一開始就全速衝刺、完全沒有降速，看得出來他是有計畫要拚本壘，11局又敲了一支重要的安打。」

小熊隊 響尾蛇

延伸閱讀

MLB／大谷3支1加妨礙打擊上壘 示範不靠安打跑完4壘包

MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早就知道水原在搞鬼

MLB／經紀公司將重建「大谷團隊」 配備多位財務專家

MLB／道奇火球男右肩發炎 主帥補空缺從小聯盟拉人

相關新聞

中職／啦啦隊一粒將「TAKAO」畫得超傳神 網：他會喜極而泣

台鋼雄鷹啦啦隊成員一粒因葉保弟應援舞爆紅，成為話題人物。她昨天在社群上分享自己的繪畫作品「雄鷹吉祥物TAKAO」，令網友相當驚訝。 一粒過去就讀輔仁大學織品服裝學系，同時雙主修法文，多益成績高達

中職／統一獅復古月主題 穿回隊史最長壽經典綠色戰袍

統一獅隊今年5月在台南棒球場主場賽事規畫復古月主題日活動，傳統應援號角再次響起，今天球團也公布，當月獅隊主場賽事將穿上使...

MLB／超勇！小熊差1出局輸球 霍納在二壘竟靠暴投跑追平分

小熊隊今天完成一場不可思議的逆轉勝，9局上只差1出局就要輸球，二壘上的霍納（Nico Hoerner）卻靠暴投跑回追平分...

中職／蘇建文裁判4月20日引退儀式 「神秘嘉賓」獻祝福

中華職棒聯盟資深裁判蘇建文長達33年的裁判生涯正式迎來引退，聯盟宣布將在4月20日澄清湖棒球場賽前為他舉辦引退儀式，蘇建...

中職／只有臉蛋、上半身比例還行？啦啦隊一粒遭網友質疑五五身

台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員一粒日前在球場上，因馬尾造型大獲好評，粉絲們直言這才是她的完全體，近日卻有部分網友質疑她五五身。 一粒在雄鷹主場開幕戰首度登板應援，立刻引發熱議，第二天她綁起馬尾，球迷紛紛

中職／超頂髮型！練習生潔潔沒排班跳完國標舞賽還趕場應援 網：太熱血

富邦悍將隊昨天在主場以7：0完封樂天桃猿隊，啦啦隊練習生潔潔（藍羽潔）昨天比完國標比賽，還跑去球場練習，展現強大企圖心及體力，獲得不少網友稱讚。 儘管昨天3名練習生潔潔、雅惟和kapo都沒有排班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。