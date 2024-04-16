MLB／超勇！小熊差1出局輸球 霍納在二壘竟靠暴投跑追平分

小熊隊今天完成一場不可思議的逆轉勝，9局上只差1出局就要輸球，二壘上的霍納（Nico Hoerner）卻靠暴投跑回追平分，11局上再由他敲出超前安打，終場以3：2擊敗響尾蛇隊。

小熊帶著1：2落後進入第9局，一出局後霍納、陶克曼（Mike Tauchman）連兩支安打攻占一、二壘，馬斯托波尼（Miles Mastrobuoni）遭到三振，小熊距離輸球只差1個出局數，投手金凱爾（Kevin Ginkel）在此時發生暴投。

這球彈飛的第一時間，響尾蛇捕手莫瑞洛（Gabriel Moreno）還沒搞清楚球的去向，霍納一口氣連跑兩個壘包跑回追平分，經過挑戰後維持原判。

比賽以2：2進入延長，霍納11局上攻擊一顆超級大壞球，再敲超前安打，搶盡戲分；小熊此役的第1分則是新秀布許（Michael Busch）2局上的陽春砲，這是他的本季第6轟、連5場開砲。

小熊教頭康索（Craig Counsell）賽後也讚霍納的跑壘太精采，「從一開始就全速衝刺、完全沒有降速，看得出來他是有計畫要拚本壘，11局又敲了一支重要的安打。」