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中職／龍隊前次開幕戰馬兒雨中跑 巨蛋時代揮別和雨的不了情
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味全龍隊、聯盟開幕戰和雨的不了情，直到轉世重生後仍然隱隱延續，但今年台北大巨蛋納入賽程版圖，「蛋殼」內看職棒從今年開始成為現實，龍隊「實質主隊」第一次迎接聯盟開幕戰順利進行。
中職35年開幕戰今天在台北大巨蛋揭開序幕，前一天氣象預報顯示降雨機率高，今天台北一早就飄雨，但不用再擔心比賽是否因雨延賽或冒雨看球，這是「巨蛋時代」才有的餘裕。
龍隊作東的開幕戰，與雨勢相當有緣，「聯盟作主」的1990到97年聯盟開幕戰全數順利進行，直到主客場制的年代到來後，龍隊一連兩年都在開幕戰作東，1998、99年分別在台北市立棒球場、新莊棒球場展開新球季，結果史上第1次和第2次開幕戰延賽相繼發生。
剛進入主客場制的年代，球賽行銷回歸球團，各隊還在摸索舉辦一場比賽的預期收入、合理開銷，1999年龍隊就為了開幕戰花費16萬安排馬術障礙表演，結果因雨延賽，開幕戰泡湯，但開幕儀式照辦，馬兒照跑，當時還引起選手、教練提出質疑，若比賽沒有延賽，已經泥濘的場地經過馬兒踐踏後是否還適合比賽，擔心恐對選手造成危險。
重生後的龍隊，隊史第6次參與開幕戰，今天卻是「實質主隊」第一次真正迎接開幕戰順利進行，賽前全隊先領取冠軍戒指，再由「龍之子」徐若熙登板投出歷史性的第一球
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