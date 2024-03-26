中職／超誇張！台鋼啦啦隊一粒IG貼文迎新賽季 1小時破2萬讚

隨著中華職棒即將開打，人氣爆紅的台鋼雄鷹啦啦隊一粒(趙宜莉)，於今天在個人IG發布貼文說，「開季見吧🫶🏻粒寶樂園肯定好玩你確定不來嗎（？」，該則貼文馬上被粉絲大力分享，竟一個小時就破2萬個讚，網友大呼，「還不去嗎？」

因為外型有仙氣，神似「黑嘉嘉」的啦啦隊新成員一粒，藉由葉保弟應援神曲，成為中華職棒開季新焦點，「北有丹丹范國宸、中有峮峮陳子豪、南有一粒葉保弟」，更是粉絲琅琅上口上口的一句，她的IG追蹤人數從去年加入台鋼啦啦隊2000人近期已突破15萬人；日前中職開季記者會，會長蔡其昌還說了，現場有多少人是為了一粒而來？可見其爆紅程度，也成了台鋼雄鷹隊最佳催票機。

今天她在IG上傳不少她穿著台鋼啦啦隊制服美照，令網友暴動，「粒家軍報到」、「買不到票怎麼辦？」、「為了一粒當然要來」、「一定要去高雄朝聖」。