MLB／教士靠金河成雙響砲KO雙子 高祐錫被昔日隊友開轟

教士隊訪韓第2場熱身賽，韓籍球星金河成在首爾高尺巨蛋成為主角，對南韓職棒LG雙子隊之戰轟出雙響砲、攻下4分打點，幫助教士以5：4獲勝。

教士昨天對決南韓國家隊只有4支安打，吞下8次三振，唯一得分還是靠投手暴投，以1：0保住勝利。今天安打數多了一倍，金河成2局上、6局上都轟出左外野兩分砲，幫助球隊一路領先，帶著熱身賽2連勝迎接後天對道奇隊開幕戰。

Ha-Seong Kim hits his second home run of the game! 🫰 pic.twitter.com/Co2eyEECpT — MLB (@MLB) March 18, 2024

金河成今天擔任教士先發5棒游擊手，打滿整場比賽，4打數2安打、被三振1次，兩場熱身賽合計8支3。

教士打線面對雙子先發任燦圭，首局連吞3K，2局上馬恰多（Manny Machado）揮出二壘打，金河成逮中變速球，揮出左外野419英尺兩分砲，成為致勝一擊。

任燦圭前兩局飆出5K，投完5局結束退場，被揮出4支安打，投出7次三振，失兩分吞敗。

雙子6局上換上第2任投手鄭又榮，1出局後保送馬恰多，再被金河成轟出左外野379英尺兩分砲，教士拉大成4：1領先。

雙子6局下再追回1分，教士7局上靠兩支安打、1次保送攻下1分，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）貢獻1分打點，打完前8局5：2。

教士全場動用5名投手，9局下推出過去效力雙子7季的高祐錫，被揮出兩支安打，包括1支兩分砲，投出兩次保送，教士終場仍以1分差獲勝。