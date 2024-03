MLB／教士靠金河成雙響砲KO雙子 高祐錫被昔日隊友開轟

教士隊訪韓第2場熱身賽,韓籍球星金河成在首爾高尺巨蛋成為主角,對南韓職棒LG雙子隊之戰轟出雙響砲、攻下4分打點,幫助教士以5:4獲勝。

教士昨天對決南韓國家隊只有4支安打,吞下8次三振,唯一得分還是靠投手暴投,以1:0保住勝利。今天安打數多了一倍,金河成2局上、6局上都轟出左外野兩分砲,幫助球隊一路領先,帶著熱身賽2連勝迎接後天對道奇隊開幕戰。

Ha-Seong Kim hits his second home run of the game! 🫰 pic.twitter.com/Co2eyEECpT