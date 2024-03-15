MLB／鄭宗哲跑回新秀對抗賽第1分 電子好球帶也有他

大聯盟首次舉辦的「新秀對抗賽（Spring Breakout）」今天開打，海盜與金鶯隊之戰，台灣好手鄭宗哲不僅留下出賽紀錄，也靠保送跑回1分，有趣的是，此賽事首次採用電子好球帶挑戰好壞球，鄭宗哲也參與其中。

鄭宗哲今天擔任海盜隊先發游擊手、第1棒，1局下首打席選到保送上壘，後續隊友連兩支安打，加上一支高飛犧牲打將他送回本壘，得到全場第1分。

電子好球帶顯示這顆球真的有削到好球帶。 截圖自影片

2局下的第2打席，鄭宗哲原本選到1好3壞，但金鶯隊此時行使挑戰，透過電子好球帶（ABS，automated ball-strikes）的模擬重建球路，確定這一顆外角低球有擦到好球帶角落，改判2好2壞，而鄭宗哲最終被三振。

Umpire called ball and the catcher challenged it. It was overturned to a strike call pic.twitter.com/lMf5n0ssoB — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2024年3月14日

4局下鄭宗哲則是敲出游擊滾地球造成出局，比賽只打7局，鄭宗哲後續未在獲得打擊機會，以2打數無安打作收，有1次保送、跑回1分。

電子好球帶的挑戰過程吸引不少美國球迷關注、分享，不過等了一小段時間才完成重播判決，就有球迷認為，若大聯盟未來引入，花的時間可能比近年修改規則省下的時間還多，也有球迷期待，最好是在2、3秒內就完成。

海盜狀元、超級大物投手史肯斯先發三振掉金鶯百大新秀之首哈勒戴。 美國聯合通訊社

此戰另一大看頭，海盜狀元、超級大物投手史肯斯（Paul Skenes）先發，並與金鶯百大新秀之首哈勒戴（Jackson Holliday）演出對決。

1局上的這場精采好戲，由史肯斯用6球三振掉哈勒戴作結，而史肯斯只投1局就是三上三下、2K的成績；哈勒戴則是2打數無安打、吞1K。

兩人春訓對決時，史肯斯就曾讓哈勒戴敲出滾地球出局，今天再次交手，史肯斯說：「感覺很棒，我喜歡與人競爭的感覺，我知道這場對決的氛圍，我也一直在討論這件事，他跟我未來還有很多次對決機會。」