中職／龍隊季前記者會就攻進大巨蛋 選手、女孩都有新戰袍

味全龍隊以衛冕軍之姿展開2024年賽季，不只今年開幕戰將前進台北大巨蛋，球季開打前就要在大巨蛋舉辦季前記者會，屆時林襄也將以Dragon Beauties小龍女一分子出席記者會，穿啦啦隊新戰袍跳嗆司曲。

大巨蛋成為今年全新的中職賽事舉辦場地，身為台北地主球隊的龍隊，今年安排10場賽事為6隊最多，球季開打前就要先踏進大巨蛋作東。

龍隊3月8日在台北大巨蛋舉辦季前發布會，屆時將公布年度主視覺、開幕戰預告，不只龍隊將有新球衣發表，啦啦隊也將有新制服，由林襄、小映、李芷霖跳嗆司曲展示全新戰袍。

龍隊3月16日還要在官辦熱身賽踏進大巨蛋，迎戰中信兄弟隊，接下來就是3月30、31日開幕系列戰，分別挑選樂天桃猿、兄弟為對手，中職史上首度在大巨蛋舉辦例行賽，票價制訂備受球迷關注。