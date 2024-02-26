中職／龍隊季前記者會就攻進大巨蛋 選手、女孩都有新戰袍
味全龍隊以衛冕軍之姿展開2024年賽季，不只今年開幕戰將前進台北大巨蛋，球季開打前就要在大巨蛋舉辦季前記者會，屆時林襄也將以Dragon Beauties小龍女一分子出席記者會，穿啦啦隊新戰袍跳嗆司曲。
大巨蛋成為今年全新的中職賽事舉辦場地，身為台北地主球隊的龍隊，今年安排10場賽事為6隊最多，球季開打前就要先踏進大巨蛋作東。
龍隊3月8日在台北大巨蛋舉辦季前發布會，屆時將公布年度主視覺、開幕戰預告，不只龍隊將有新球衣發表，啦啦隊也將有新制服，由林襄、小映、李芷霖跳嗆司曲展示全新戰袍。
龍隊3月16日還要在官辦熱身賽踏進大巨蛋，迎戰中信兄弟隊，接下來就是3月30、31日開幕系列戰，分別挑選樂天桃猿、兄弟為對手，中職史上首度在大巨蛋舉辦例行賽，票價制訂備受球迷關注。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言