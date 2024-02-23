快訊

桌球世團賽／林昀儒輸2贏3 中華男團睽違10年再闖4強

離婚了要退保！銀行少東拿回100萬元保金 涉貪前議員林穎孟恐被羈押

影／歹戲拖棚…陸船翻覆事件談判破裂 大陸家屬不爽走人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

相撲／弟子掌摑後輩 日本前橫綱白鵬遭降格與減酬

中央社／ 東京23日綜合外電報導
日本大相撲界前「橫綱」白鵬。 路透
日本大相撲界前「橫綱」白鵬。 路透

日本大相撲界前「橫綱」白鵬擁有相撲史上最多次優勝紀錄，退休後成為相撲部屋掌門人，由於弟子對後輩施暴等原因，今天被日本相撲協會懲處，遭降格為協會中最低階的幹部。

日本放送協會（NHK）報導，出生於蒙古的白鵬，退休前位居大相撲界最高位階的「橫綱」14年，20年的選手生涯中，累計獲勝1187場、45次大賽優勝，所有的數字都改寫紀錄。

他2020年取得日本籍，2021年退休後在宮城野部屋（部屋意為培訓相撲力士的組織）指導後進，並於同年7月繼承宮城野部屋，以該部屋的「師傅」身分帶領門下的力士（相撲選手）。

日本相撲協會指出，官方的社群媒體1月接獲通報，得知宮城野部屋門下的力士北青鵬反覆對相同部屋內的力士施暴。經過調查後，北青鵬承認掌摑以及用掃帚柄打兩名後輩力士的臀部等暴行。

而身為宮城野部屋掌門人的白鵬，獲知弟子的暴行後，卻未盡快通報日本相撲協會，以及出現妨害協會的調查工作等行為。

日本相撲協會今天召開臨時理事會決定懲處白鵬，把他從日本相撲協會中「委員」位階，降格2級成最低階的「年寄」，以及減少3個月的報酬。

此外，日本相撲協會也以宮城野部屋「師傅」的素養和自覺嚴重缺失為由，決定由同門但為其他相撲部屋中的「師傅」，於3月的春季場大賽（春場所）代為監督宮城野部屋。

白鵬今天面對日本媒體訪問時鞠躬致歉，表示「認知到自己未能保護弟子的責任，深切反省引起日本相撲協會、大相撲的粉絲、支持者的擔憂，心中充滿了歉意」。

至於對後輩施暴的北青鵬，已向日本相撲協會提出引退申請，並獲受理。他今天跟白鵬一同受訪時道歉，稱「深切反省對部屋弟子施暴」。

相撲

延伸閱讀

日本擺脫「失落的30年」？解讀日股創新高的海內外投資兩樣情

日股創新高！許多日本人卻反而感到失落 民眾點出「殘酷真相」

別人複製不來的不夜城！台積熊本廠代表日本取得早期勝利

日媒：日本擬補助台積電熊本二廠7300億日圓

相關新聞

巨人軍來台／賽事限定商品搶先曝光 還有巨人與兄弟、猿隊聯名款

TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合將在3月2日、3日台北大巨蛋登場，巨人軍誠意十足，派出全一軍陣容來台...

中職／官辦熱身賽2場+開幕戰 確定落腳大巨蛋

中華職棒熱身賽相隔6年重返北台灣，2024合作金庫中華職棒熱身賽賽程今天公布，3月13日在台南棒球場的龍獅大戰展開，天母...

中職／台式應援躍上MLB官網 形容女孩如充電線帶來能量

中華職棒啦啦隊文化躍上大聯盟官網，今天以長文報導啦啦隊女孩如何改變台灣棒球，洋投鋼龍（​Drew Gagnon）、具備旅...

中職／魔鷹連3場開轟！自辦不計 官辦熱身紀錄也是3場

台鋼雄鷹今天到稻江棒球場作客對戰富邦悍將隊，洋砲魔鷹又開轟，第2打席從江國豪手中敲出2分砲，連續三天炸裂，目前仍在各隊自...

相撲／弟子掌摑後輩 日本前橫綱白鵬遭降格與減酬

日本大相撲界前「橫綱」白鵬擁有相撲史上最多次優勝紀錄，退休後成為相撲部屋掌門人，由於弟子對後輩施暴等原因，今天被日本相撲...

中職／最愛球具公益競標衝破萬 吉力吉撈盼能幫助偏鄉

響應頂新和德文教基金會創辦人魏應充的公益理念，味全龍隊上周推出球星實戰品及台灣大賽紀念球公益競標，劉基鴻與吉力吉撈．鞏冠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。