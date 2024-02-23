相撲／弟子掌摑後輩 日本前橫綱白鵬遭降格與減酬

日本大相撲界前「橫綱」白鵬擁有相撲史上最多次優勝紀錄，退休後成為相撲部屋掌門人，由於弟子對後輩施暴等原因，今天被日本相撲協會懲處，遭降格為協會中最低階的幹部。

日本放送協會（NHK）報導，出生於蒙古的白鵬，退休前位居大相撲界最高位階的「橫綱」14年，20年的選手生涯中，累計獲勝1187場、45次大賽優勝，所有的數字都改寫紀錄。

他2020年取得日本籍，2021年退休後在宮城野部屋（部屋意為培訓相撲力士的組織）指導後進，並於同年7月繼承宮城野部屋，以該部屋的「師傅」身分帶領門下的力士（相撲選手）。

日本相撲協會指出，官方的社群媒體1月接獲通報，得知宮城野部屋門下的力士北青鵬反覆對相同部屋內的力士施暴。經過調查後，北青鵬承認掌摑以及用掃帚柄打兩名後輩力士的臀部等暴行。

而身為宮城野部屋掌門人的白鵬，獲知弟子的暴行後，卻未盡快通報日本相撲協會，以及出現妨害協會的調查工作等行為。

日本相撲協會今天召開臨時理事會決定懲處白鵬，把他從日本相撲協會中「委員」位階，降格2級成最低階的「年寄」，以及減少3個月的報酬。

此外，日本相撲協會也以宮城野部屋「師傅」的素養和自覺嚴重缺失為由，決定由同門但為其他相撲部屋中的「師傅」，於3月的春季場大賽（春場所）代為監督宮城野部屋。

白鵬今天面對日本媒體訪問時鞠躬致歉，表示「認知到自己未能保護弟子的責任，深切反省引起日本相撲協會、大相撲的粉絲、支持者的擔憂，心中充滿了歉意」。

至於對後輩施暴的北青鵬，已向日本相撲協會提出引退申請，並獲受理。他今天跟白鵬一同受訪時道歉，稱「深切反省對部屋弟子施暴」。