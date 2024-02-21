中職／獅迎戰高知鬥犬 郭俊麟球速146

統一獅隊暌違5年再到日本移地訓練，透過交易轉到獅隊的郭俊麟投出好的開始，昨面對獨立聯盟高知鬥犬隊先發3局失1分，最快球速146公里，透露目前是用7、8分力在投，還不是全力催速。

獅隊前次前往高知已是2019年，隔年再度造訪卻因疫情取消，直到今年才重啟「高知行」，將進行3場交流賽，除了昨天對戰高知鬥犬外，今天面對韓職韓華鷹隊二軍、後天再對日職西武獅隊B班。

郭俊麟投3局被敲出3安打，首局以測試直球為主，遭對手鎖定擊出長打掉分；4任後援投手都讓對手掛零，終結者陳韻文第9局守護1分領先，雖開局就因失誤讓對手上壘，但跑者壘間出局，他也連飆2K收工，獅2：1獲勝。

郭俊麟過去效力富邦悍將隊期間，例行賽最快球速147公里，去年季後陸續因擴編選秀、交易轉戰獅隊，今年在春訓階段已出現146公里球速。