MLB／洋基想組塞揚級先發輪值 傳又向史奈爾提出新報價

大聯盟開季在即，各球團皆進入春訓階段，但自由市場上仍有不少好手尚未簽約，兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）便是其中之一；大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出，洋基已經向史奈爾提出一份新的報價。

根據《今日美國》記者奈登賈爾（Bob Nightengale）報導，洋基仍然對史奈爾非常有興感，但目前不清楚洋基的最新報價；洋基先前曾開出5年1.5億美元（約47億台幣）的合約，史奈爾和他的經紀人波拉斯（Scott Boras）並未接受。隨著新賽季的開幕日即將到來，史奈爾情歸何處一直是外界關注的焦點。

史奈爾去年在聖地牙哥教士隊，整季出賽32場為生涯最多，180局的投球狂飆234次三振，14勝9敗、防禦率2.25的成績，獲選國聯塞揚獎。加上2018年他也在坦帕灣光芒奪下美聯塞揚獎，創下史上第7位在兩個聯盟都贏得塞揚獎的強投。

目前洋基的先發輪值包括現任美聯塞揚獎柯爾（Gerrit Cole）、柯特斯（Nestor Cortes）、施密特（Clarke Schmidt），還有史卓曼（Marcus Stroman）和洛登（Carlos Rodon），如能簽下史奈爾，加上全隊保持健康發揮原有實力，洋基有望組成豪華的塞揚級先發輪值。