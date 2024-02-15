中職／球迷有福了！樂天桃猿等隊嘉縣春訓、韓職SSG也要來

嘉義縣市棒球場都完成改善，符合國際賽事標準，吸引職棒球隊集訓，過年前樂天桃猿第四度到嘉義縣立棒球場展開春訓；韓國職棒去年總冠軍SSG登陸者最近也要到嘉義市棒球場春訓，將與中職球隊打春訓交流賽，可望看到前大聯盟強打秋信守、強投金廣鉉等名將。

縣長翁章梁歡迎、感謝樂天第四年來嘉縣春訓，讓入冬球場有了更多活力，翁章梁說，這次樂天桃猿口號「Break Through突破」，這幾年嘉縣發展有非常大突破，高鐵站前outket即將進駐，未來商業消費機能會大大提高，希望未來大家來訓練，可享受更方便生活機能，以後來到嘉義的人潮，也能和棒球比賽做一個結合，一起突破！縣府籌備成立嘉縣棒球縣隊，期待樂天桃猿協助訓練選手，未來向職棒球員成為關注度很高、拚戰力很強的棒球選手。

嘉義市立棒球場說，棒球場是日治時代知名的KANO球場，也是熱門的春訓場地，去年職棒賽在嘉義市開打，吸引爆滿球迷，球場改善完成，韓職去年總冠軍SSG登陸者過年後將來此春訓，與中職球隊交流。

SSG登陸者母企業是新世界百貨，2021年1月球季開打前買下SK飛龍，更名為「SSG登陸者」，網羅大聯盟重砲秋信守，隔年再網羅金廣鉉，成為球隊兩大看板，去年奪得韓職總冠軍，是隊史相隔3年再奪冠。