中職／球迷有福了！樂天桃猿等隊嘉縣春訓、韓職SSG也要來
嘉義縣市棒球場都完成改善，符合國際賽事標準，吸引職棒球隊集訓，過年前樂天桃猿第四度到嘉義縣立棒球場展開春訓；韓國職棒去年總冠軍SSG登陸者最近也要到嘉義市棒球場春訓，將與中職球隊打春訓交流賽，可望看到前大聯盟強打秋信守、強投金廣鉉等名將。
縣長翁章梁歡迎、感謝樂天第四年來嘉縣春訓，讓入冬球場有了更多活力，翁章梁說，這次樂天桃猿口號「Break Through突破」，這幾年嘉縣發展有非常大突破，高鐵站前outket即將進駐，未來商業消費機能會大大提高，希望未來大家來訓練，可享受更方便生活機能，以後來到嘉義的人潮，也能和棒球比賽做一個結合，一起突破！縣府籌備成立嘉縣棒球縣隊，期待樂天桃猿協助訓練選手，未來向職棒球員成為關注度很高、拚戰力很強的棒球選手。
嘉義市立棒球場說，棒球場是日治時代知名的KANO球場，也是熱門的春訓場地，去年職棒賽在嘉義市開打，吸引爆滿球迷，球場改善完成，韓職去年總冠軍SSG登陸者過年後將來此春訓，與中職球隊交流。
SSG登陸者母企業是新世界百貨，2021年1月球季開打前買下SK飛龍，更名為「SSG登陸者」，網羅大聯盟重砲秋信守，隔年再網羅金廣鉉，成為球隊兩大看板，去年奪得韓職總冠軍，是隊史相隔3年再奪冠。
登陸者到嘉市球場訓練，一、二軍都會來，進行25天訓練，春訓期間與中職球隊比賽，包括去年總冠軍味全龍，以及嘉縣春訓的樂天桃猿，在停辦的稻江科大基地的富邦悍將、台南統一獅。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言