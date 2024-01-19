中職／拿莫．伊漾休賽季著重增肌 新球季盼成為工具人

中職味全龍隊拿莫．伊漾今天表示，休季期間他主要任務是增肌，希望能讓能量更延續，至於郭嚴文加入後是否會有排擠效應，對此他不擔心，反正向思考：「成為工具人是我的目標。」

拿莫．伊漾去年例行賽出賽89場，268打數敲出63支安打，包含6發全壘打，打擊率2成35，之後一路打進台灣大賽，最後與球隊奪下總冠軍，隨後又參加亞洲棒球錦標賽成為「台灣隊長」，最後幫助台灣隊奪下亞軍，今天他與隊友徐若熙聯袂參加男錶品牌發表會，也接受媒體採訪。

目前味全龍隊的重訓營已經開始，談到休賽季的加強重點，拿莫．伊漾今天表示，今年食量變得比較大，主要為了要增肌，「雖然每年都有做增肌，但今年比較強化在這裡，飲食上注重的細節比較多，加上重訓感覺又更明顯。」

談到想要增肌的原因，拿莫．伊漾指出，去年底要打亞錦賽時已經沒有什麼力量，「我相信每一年最後都會有機會打國家隊、或是其他比賽，所以延續的能量更重要，所以今年增肌看得比較重。」

龍隊在日前網羅了前樂天桃猿隊內野手郭嚴文，去年郭嚴文主要守一壘，到龍隊後有可能與拿莫．伊漾重疊，對此拿莫．伊漾並不擔心，他說：「主要把自己加強起來，現實面誰好誰上，我覺得能幫助球隊是最重要的，不管在哪裡隨時做好準備、隨時上場。」

不過拿莫．伊漾也提到，不管是一壘、外野都會想練，每個位置都希望能更精進，「工具人是我主要的目標。」