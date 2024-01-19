快訊

上周才簽字離婚…台中麥當勞命案 家暴男疑殺死前妻畏罪輕生送醫不治

第三次世界大戰若爆發「哪裡最安全」？ 英媒盤點這12個國家

遭傅崐萁質疑2年後「選務院務難兼顧」 江啟臣回應了

中職／拿莫．伊漾休賽季著重增肌 新球季盼成為工具人

中央社／ 台北19日電
味全龍拿莫·伊漾今天出席廠商活動。記者沈昱嘉／攝影
味全龍拿莫·伊漾今天出席廠商活動。記者沈昱嘉／攝影

中職味全龍拿莫．伊漾今天表示，休季期間他主要任務是增肌，希望能讓能量更延續，至於郭嚴文加入後是否會有排擠效應，對此他不擔心，反正向思考：「成為工具人是我的目標。」

拿莫．伊漾去年例行賽出賽89場，268打數敲出63支安打，包含6發全壘打，打擊率2成35，之後一路打進台灣大賽，最後與球隊奪下總冠軍，隨後又參加亞洲棒球錦標賽成為「台灣隊長」，最後幫助台灣隊奪下亞軍，今天他與隊友徐若熙聯袂參加男錶品牌發表會，也接受媒體採訪。

目前味全龍隊的重訓營已經開始，談到休賽季的加強重點，拿莫．伊漾今天表示，今年食量變得比較大，主要為了要增肌，「雖然每年都有做增肌，但今年比較強化在這裡，飲食上注重的細節比較多，加上重訓感覺又更明顯。」

談到想要增肌的原因，拿莫．伊漾指出，去年底要打亞錦賽時已經沒有什麼力量，「我相信每一年最後都會有機會打國家隊、或是其他比賽，所以延續的能量更重要，所以今年增肌看得比較重。」

龍隊在日前網羅了前樂天桃猿隊內野手郭嚴文，去年郭嚴文主要守一壘，到龍隊後有可能與拿莫．伊漾重疊，對此拿莫．伊漾並不擔心，他說：「主要把自己加強起來，現實面誰好誰上，我覺得能幫助球隊是最重要的，不管在哪裡隨時做好準備、隨時上場。」

不過拿莫．伊漾也提到，不管是一壘、外野都會想練，每個位置都希望能更精進，「工具人是我主要的目標。」

拿莫．伊漾 郭嚴文 味全龍

延伸閱讀

拿莫‧伊漾、徐若熙為CITIZEN脫下球裝帥氣變身 還自認「有王子的風範」

中職／味全龍再補強！郭嚴文2年約加盟 定位一壘

中職／龍隊續留劉時豪…徐若熙月薪衝3字頭？領隊：還不一定

中職／是否評估台南產福袋3.0郭嚴文？獅隊領隊透露考量點

相關新聞

中職／雄鷹開訓 王柏融當首任隊長

台鋼雄鷹隊史上第一位隊長由總教練洪一中揭曉，「大王」王柏融接下重任，洪總透露，王柏融不僅資歷豐富，也是扛起責任的時候，王...

中職／加入雄鷹「到新家」 施子謙準備重返先發

台鋼雄鷹隊透過交易、擴編選秀、戰力外補強，獲得不少一軍資歷好手，今天在高雄青埔棒球場展開春訓，總教練洪一中對資深球員有初...

中職／「台灣很溫暖」 張奕首次在台春訓好新鮮

前旅日台灣投手張奕今天穿上台鋼雄鷹球衣，在高雄青埔棒球場現身，以自行培訓身分加入春訓，感受台灣南部溫暖陽光，希望盡快適應...

UBL／甩中職落選陰霾獲打擊獎 文化大學簡子寬秀出穩健心態

大專棒球聯賽昨日於新莊棒球場正式結束，今年則由台北市立大學奪下冠軍，而本次預賽以第一名晉級的文化大學，最終無緣晉級四強，不過當家外野手簡子寬已5成打擊率拿下了打擊獎第一名，更被隊友戲稱為「5成寬」，同

中職／拿莫．伊漾休賽季著重增肌 新球季盼成為工具人

中職味全龍隊拿莫．伊漾今天表示，休季期間他主要任務是增肌，希望能讓能量更延續，至於郭嚴文加入後是否會有排擠效應，對此他不...

日職／樂天金鷲公布春訓名單 宋家豪和王彥程都分在二軍

日職樂天金鷲隊今天公布春訓分組名單，我國好手宋家豪和王彥程都被分到沖繩久米島二軍組。 樂天金鷲一軍春訓基地在沖繩金武町，投手共22人，包含田中將大、岸孝之、則本昂大等主將，捕手則有3人、內野手1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。