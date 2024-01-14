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中職／富藍戈續約悍將很興奮 家有新生兒2月再來台

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊確定與富藍戈續約。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊確定與富藍戈續約。圖／富邦悍將隊提供

「火球男」富藍戈今早宣布將重返台灣，富邦悍將隊稍後也證實此事，宣布雙方完成續約，新球季富藍戈將與曾峻岳共組悍將隊後防連線，但因小孩近期將出生，預計2月初抵台。

富藍戈連續兩個球季效力富邦悍將，去年繳出更上一層樓的成績單，全季52場出賽，66.1局投球僅被敲38支安打、送出71次三振，防禦率0.95、每局被上壘率0.77都是聯盟牛棚投手頂尖，拿下5勝、17中繼和9救援，是悍將隊牛棚投手要角。

曾在2022年刷新中職最快球速161公里的富藍戈，2023年球季繼續寫歷史，49.1局無自責分的聯盟新紀錄，更獲選2023年8月投手MVP，而球場外富藍戈更是受到球迷朋友喜愛，去年9月首創中職賽前的寶寶性別趴，更讓球迷朋友及富藍戈夫婦印象深刻。

對於將再度回到富邦悍將，富藍戈表示相當興奮及開心，迫不及待與悍將隊友及所有悍將家人們在台灣相見，而富藍戈的寶寶也即將在近期誕生，富藍戈預計在2月初陪產完畢後即抵達台灣與球隊會合。

富邦悍將 牛棚 中職

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