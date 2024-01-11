中職／味全龍再補強！郭嚴文2年約加盟 定位一壘

味全龍隊休賽季補強一波接一波，繼成功網羅前統一獅隊外野手鄭鎧文後，又與前樂天桃猿隊郭嚴文簽下複數年合約，未來預計鎮守一壘，內外野都獲得戰力加強，郭嚴文明天就將加入天母組練習。

郭嚴文去年季後被放在猿隊60人保留名單外，過去一軍展現的實績，加上無論在一、二軍出賽，打擊率仍有3成以上，成為他隊關注重點，富邦悍將、味全龍隊都曾列進討論名單。

如今龍隊順利招攬，領隊丁仲緯證實，雙方已經達成共識，將簽下2年複數年合約，但薪資不對外公布，郭嚴文具有豐富經驗、打擊技巧，他的加入對球隊攻擊火力有幫助，主要定位在一壘，球隊目前在天母、斗六訓練，郭嚴文將到天母報到。

郭嚴文自2010年選秀會以第1指名加盟猿隊，效力13年期間完整參與球隊8年6冠，生涯累積1193支安打，平均打擊率3成01，過去以二壘手為主，前年轉戰三壘、去年移防一壘，能補足龍隊欠缺的一壘手火力。