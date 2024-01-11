快訊

世紀聯姻破局！韓SK會長外遇遭前第一千金妻求償2兆韓元 須全現金支付

從救王義川到拒絕韓國瑜 賴清德頻換口號能讓國會過半？

我上空美間諜衛星多卻未響過警報 九鵬基地試射飛彈全被拍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／味全龍再補強！郭嚴文2年約加盟 定位一壘

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍再補強，與前樂天桃猿隊郭嚴文簽下複數年合約，未來預計鎮守一壘。 聯合報系資料照
味全龍再補強，與前樂天桃猿隊郭嚴文簽下複數年合約，未來預計鎮守一壘。 聯合報系資料照

味全龍隊休賽季補強一波接一波，繼成功網羅前統一獅隊外野手鄭鎧文後，又與前樂天桃猿郭嚴文簽下複數年合約，未來預計鎮守一壘，內外野都獲得戰力加強，郭嚴文明天就將加入天母組練習。

郭嚴文去年季後被放在猿隊60人保留名單外，過去一軍展現的實績，加上無論在一、二軍出賽，打擊率仍有3成以上，成為他隊關注重點，富邦悍將、味全龍隊都曾列進討論名單。

如今龍隊順利招攬，領隊丁仲緯證實，雙方已經達成共識，將簽下2年複數年合約，但薪資不對外公布，郭嚴文具有豐富經驗、打擊技巧，他的加入對球隊攻擊火力有幫助，主要定位在一壘，球隊目前在天母、斗六訓練，郭嚴文將到天母報到。

郭嚴文自2010年選秀會以第1指名加盟猿隊，效力13年期間完整參與球隊8年6冠，生涯累積1193支安打，平均打擊率3成01，過去以二壘手為主，前年轉戰三壘、去年移防一壘，能補足龍隊欠缺的一壘手火力。

郭嚴文 味全龍 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／變革！中職開放PitchCom 延長賽突破僵局制

郭嚴文、陳禹勳會去哪？揭秘網友關心度 中職戰力外球員最新動向一次看

中職／高薪成為議約枷鎖 球團精打細算不再大撒幣

中職／是否評估台南產福袋3.0郭嚴文？獅隊領隊透露考量點

相關新聞

中職／味全龍再補強！郭嚴文2年約加盟 定位一壘

味全龍隊休賽季補強一波接一波，繼成功網羅前統一獅隊外野手鄭鎧文後，又與前樂天桃猿隊郭嚴文簽下複數年合約，未來預計鎮守一壘...

中職／2年約續留劉時豪 龍隊完成第一階段戰力補強

味全龍隊季後內野、外野都獲得戰力補強，先後簽下「雙文」鄭鎧文、郭嚴文，與捕手劉時豪的簽約也進入最後階段，有望簽下2年複數...

日職／西武補償挑走和田毅？軟銀看板沒被保護網路炸鍋

日本職棒軟銀隊在休賽季簽下32歲重砲山川穗高，締結4年、總額16億日圓合約，原所屬球團西武隊選擇補償方案是球員，今天「日...

日職／傳西武挑走「隊魂」和田毅 軟銀球迷大炎上：制服組無能

全壘打王山川穗高休賽季以4年16億轉戰軟銀隊，由於他上季陷入場外桃色風波，導致這筆操作批評如潮，還得讓球團會長王貞治親上火線說明，如今可能有另一件事會讓軟銀球迷更不滿，那就是西武隊據傳將挑選老將和田毅

中職／變革！中職開放PitchCom 延長賽突破僵局制

中華職棒投球計時邁入「嚴格版」時代，聯盟昨天召開總教練會議，今年球季還會開放電子暗號、引進突破僵局制，朝加速比賽節奏前進...

中職／嚴格版投球限時將上路 洪總：不會太倉促

中華職棒今天舉行總教練會議，會中包含投球計時變嚴格、引進突破僵局制，都朝縮短比賽時間前進，台鋼雄鷹隊今年剛升上一軍，總教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。