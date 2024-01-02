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張誌家猝逝 恩師哽咽：去年底張才返台聚會 張盼孩子能子承父業

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
「蔡董」蔡明堂（中）長期耕耘基層棒球，張誌家是他的學生。本報資料照
「蔡董」蔡明堂（中）長期耕耘基層棒球，張誌家是他的學生。本報資料照

知名棒球明星張誌家猝逝、享年43歲，震驚各界，曾是他三重穀保家商恩師的新北市前議員蔡明堂說，去年底張有返台與當時的高中同學同聚，沒想到才不到幾天就發生憾事，大家都非常難過。蔡說，張是非常有天份的選手，當初一步踏錯，這幾年花了很多力氣才找到新的道路，張這次回來也希望把孩子送到高中同學任教的南投學校培訓棒球，談到張，蔡也不禁哽咽。

張誌家是彰化，在2002年加盟日本職棒西武獅隊，以簽約金1.2億日圓創下當時最高紀錄，2009年退出棒壇，轉往高球界。

張誌家是新北市三重穀保家商第1屆球員，他當時的教練蔡明堂今天表示，張誌家是非常有天分的選手，但進入職棒後走了錯路，這幾年張轉往高球界後，已經比較少聯絡，張這幾年確實遇到很多困難，但他也努力振作，繼續在運動界耕耘。

蔡明堂說，去年張誌家有回台與高中同學同聚，當時張有向在在南投某國小任教的棒球隊的高中同學透露，希望把孩子送到該校就讀培訓，有意培養孩子能夠承接父業。

蔡明堂表示，目前張的媽媽與姊姊會到對岸處理相關後事，他也會全力協助。

張誌家 穀保家商 棒球

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