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中職／郭永維正式加盟雄鷹 月薪22萬邁向生涯第14季

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
郭永維正式披上雄鷹隊球衣。圖／台鋼雄鷹隊提供
郭永維正式披上雄鷹隊球衣。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊今天正式宣布，已和前樂天桃猿隊野手郭永維簽妥合約，月薪22萬元，背號7號。

雄鷹公布相關訊息如下：

即將告別2023年，台鋼雄鷹2024年迎接隊史首個一軍賽季，戰力補強不停歇，擴編選秀之後，「台鋼大王」王柏融加盟注入強心針，今天再宣布網羅郭永維，厚實內野戰力。

郭永維表示，期待趕快加入雄鷹大家庭，「我在13年前也是從高雄起步，13年後再次從高雄重新起步，這個緣分很奇妙，期待往後幫球隊拿下更多勝利，也帶領這些小老弟一起往前衝，朝著我們的目標前進。」

台鋼雄鷹球團今日與郭永維完成簽下合約，月薪22萬元，背號7號。對於能夠保留7號背號，郭永維特別感謝原本穿著7號背號的台鋼雄鷹外野手葉保弟，他說：「我會帶保弟去挑選想要的東西送他，畢竟背號讓出來，我覺得很不容易，很感謝他可以把背號讓給我，一定會帶他去買禮物送給他。」

郭永維中職生涯13年累積677場出賽，1,765打數擊出488安打，打擊率0.276；2018球季繳亮眼成績單，單季81場出賽，253打數擊出87安打，打擊率達0.344，鎮守游擊大關，58場出賽守備率0.962，賽季出色表現獲選年度最佳進步獎，季末參與台灣大賽，還有1發全壘打演出。

生涯以二、游為主，二壘211場出賽守備率0.973、游擊293場出賽守備率0.959，守備表現穩定，另外生涯在三壘也有179場出賽。郭永維2018年台日對抗賽（福岡）代表中職聯隊出戰日本武士隊，當日3打數2安打，尤其第五局從左投岩貞祐太手中敲安，突破雙方平手僵局，也是該場擊退日本武士隊勝利打點，是他印象最深刻比賽。

從8月與樂天桃猿交易案開始，台鋼雄鷹有了資深選手帶領，年輕團隊成長更加迅速，王溢正成為老大哥幫助選手、帶領投手，藍寅倫則是野手榜樣、外野支柱，12月13日王柏融加盟，未來將是外野領袖，團隊逐漸壯大，如今郭永維加入，年輕內野陣容也有請益、效法對象，期待對野手、尤其內野產生更多好的效應。

台鋼雄鷹內野群在冬季聯盟展現亮眼打擊成績，杜家明持續穩定發揮，系列賽打擊率0.333，曾子祐、王博玄各18支安打，與洪瑋漢並列陣中最多，王博玄還轟出台鋼雄鷹團隊唯一1支全壘打，另外選到8次四壞球保送、跑出6次盜壘成功，表現全方位。

紀慶然比賽前段連兩戰獲選單場MVP，可惜之後因傷休兵，黃劼希頂替三壘位置，系列賽擊出17支安打，打擊率0.309，陳飛霖也在冬季聯盟盡情發揮，15支安打當中包含3支三壘打，展現飛快腳程。

年輕內野群經歷整年賽事洗禮，逐漸成長茁壯，在冬盟有好表現，如今郭永維加入，台鋼雄鷹球團期待借重其穩定攻守實力與豐富經驗，帶領陣中內野新星迎戰一軍戰場。

台鋼雄鷹

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