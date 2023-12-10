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洛杉磯道奇隊給大谷翔平的合約有多震撼？

聯合新聞網／ 記者林新輝／台北報導
大谷翔平和洛杉磯道奇隊簽下10年7億美元，約新台幣220億的天價超級合約。 美聯社資料照片
大谷翔平和洛杉磯道奇隊簽下10年7億美元，約新台幣220億的天價超級合約。 美聯社資料照片

12月10日一覺醒來，在台灣擁有廣大球迷的職棒球星大谷翔平和洛杉磯道奇隊簽下10年7億美元，約新台幣220億的天價超級合約。超級球星匹配豪門球隊，相互輝映。

職棒專欄作家69er在臉書撰文指出，道奇砸10年7億美元帶回二刀流超級巨星大谷翔平，這張約的合約總額西甲巴塞隆納給梅西6.74億美元約（2017-21），NBA全球看板球星詹姆斯生涯場上收入也不過5.3億美元。

69er指出，這個數字有多震撼大聯盟與全球棒球迷？看看運動家與海盜10年與一甲子60年的團隊薪資總額就知。過去10年運動家（7.168億美元）、海盜（7.477億美元）。過去60年運動家（15.33億美元）、海盜（14.25億美元）

68er寫到，據經紀人巴列羅（Nez Balelo）指出，延遲付款是大谷翔平提出，這主要跟節（豪華）稅有關，明星外野手貝茲與道奇簽的12年3.65億美元約，就高達1.15億美元延遲付款，大谷翔平也很清楚，如此才能讓球團有更多薪資空間補強，大谷想要道奇翔平更要冠軍不言而喻了。

論球隊，台灣棒球迷多數是支持紐約洋基隊，可是論個別球星，大谷翔平粉只有第1，沒有第2，不論是流量或轉播職棒場次的頻率，大谷翔平跟他之前效力的天使隊都是最多。上個月播出的紀錄片《大谷翔平：超越夢想》吸引很多人觀賞。

大谷翔平用「二刀流」折服職棒界，高顏值和優雅的東方氣質也讓美國球迷、甚至球員激賞喜愛。他會在休息區順手撿拾垃圾，三振打者會露出害羞抱歉的微笑，他IG有600萬粉絲，是美國職棒大聯盟人氣最旺、粉絲數最多的球員。

年初，大谷翔平在世界棒球經典賽，率領日本隊擊敗美國隊拿下冠軍。年終，他簽下北美運動史上最肥的合約。2023年是大谷翔平名利雙收的一年。

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