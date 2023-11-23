亞錦賽／生涯未對過南韓 徐若熙得知先發坦言責任重大

中華隊備戰亞洲棒球錦標賽，24名國手今天首次到齊，在三重球場練球，徐若熙首次亮相成為焦點，他說：「報到前就知亞錦賽要投開幕戰和決賽，這將是生涯首次對決南韓。」

中華隊總教練郭李建夫把12月3日對南韓開幕戰、10日決賽先發重任都交給徐若熙，全力爭取冠軍；徐若熙表示，國中、高中階段的國際賽都是小馬聯盟，從未對過南韓，只在國二時對決日本。

他說：「這是升上成棒後，首次進入中華隊，過去完全沒丟過南韓，首次感到這麼大的責任。」

徐若熙表示，最近球感還好、沒差太多，調整沒什麼問題，至於單場80球的限制（味全龍隊與中華隊協議），要看臨場表現。

亞錦賽國手只是起點，未來還有世界12強賽、甚至奧運，徐若熙指出，當然想在一級賽事和各國好手較量，現在走一步算一步，平常也不會特別關注國際賽，而是做自己想做的事，否則想太多會亂掉。