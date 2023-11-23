聽新聞
test
0:00 / 0:00
亞錦賽／生涯未對過南韓 徐若熙得知先發坦言責任重大
中華隊備戰亞洲棒球錦標賽，24名國手今天首次到齊，在三重球場練球，徐若熙首次亮相成為焦點，他說：「報到前就知亞錦賽要投開幕戰和決賽，這將是生涯首次對決南韓。」
中華隊總教練郭李建夫把12月3日對南韓開幕戰、10日決賽先發重任都交給徐若熙，全力爭取冠軍；徐若熙表示，國中、高中階段的國際賽都是小馬聯盟，從未對過南韓，只在國二時對決日本。
他說：「這是升上成棒後，首次進入中華隊，過去完全沒丟過南韓，首次感到這麼大的責任。」
徐若熙表示，最近球感還好、沒差太多，調整沒什麼問題，至於單場80球的限制（味全龍隊與中華隊協議），要看臨場表現。
亞錦賽國手只是起點，未來還有世界12強賽、甚至奧運，徐若熙指出，當然想在一級賽事和各國好手較量，現在走一步算一步，平常也不會特別關注國際賽，而是做自己想做的事，否則想太多會亂掉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言