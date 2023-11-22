亞錦賽／王貞治確定來台！12/2在台北大巨蛋開球

世界全壘打王「OH桑」王貞治確定來台，今年亞洲棒球錦標賽將在台北大巨蛋開打，王貞治將在12月2日為大巨蛋開出第一顆好球。

台北大巨蛋將在12月3日迎接第一場正式賽事，亞錦賽開幕戰由中華隊迎戰南韓隊，而開幕戰前一天，世界全壘打王王貞治將蒞臨大巨蛋，參觀台灣第一座巨蛋棒球場。

世界全壘打王「OH桑」王貞治。本報資料照片

王貞治除了到場參觀外，也將在當天舉行開球儀式，台北市長蔣萬安、世界棒壘球總會會長法卡利、中華棒球協會理事長辜仲諒都會出席。

王貞治在球員時期以「稻草人式打擊法」聞名，生涯一共敲出868支全壘打，保有世界職棒選手最多轟紀錄，作為旅日華僑的第二代，王貞治一直關心台灣棒球發展，也對台北大巨蛋的落成十分期待。

台灣棒球迷等待32年的台北大巨蛋終於在今年啟用，日前已經經過測試賽的檢驗，1.2萬人的觀眾首次進場「開箱」，賽後人流疏散上也沒有問題，亞錦賽時有望開放到2萬人入場。