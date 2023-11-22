快訊

「藍白郭」今晚見面？侯友宜在往台南路上 侯辦：未接通知，不知此事

傳柯文哲擬改搭賴佩霞、邀郭台銘任不分區第1遭拒？ 柯辦這樣說

公布藍白郭交涉過程！郭台銘：柯文哲同意今天三人見面

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞錦賽／王貞治確定來台！12/2在台北大巨蛋開球

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
今年亞洲棒球錦標賽將在台北大巨蛋開打。記者余承翰／攝影
今年亞洲棒球錦標賽將在台北大巨蛋開打。記者余承翰／攝影

世界全壘打王「OH桑」王貞治確定來台，今年亞洲棒球錦標賽將在台北大巨蛋開打，王貞治將在12月2日為大巨蛋開出第一顆好球。

台北大巨蛋將在12月3日迎接第一場正式賽事，亞錦賽開幕戰由中華隊迎戰南韓隊，而開幕戰前一天，世界全壘打王王貞治將蒞臨大巨蛋，參觀台灣第一座巨蛋棒球場。

世界全壘打王「OH桑」王貞治。本報資料照片
世界全壘打王「OH桑」王貞治。本報資料照片

王貞治除了到場參觀外，也將在當天舉行開球儀式，台北市長蔣萬安、世界棒壘球總會會長法卡利、中華棒球協會理事長辜仲諒都會出席。

王貞治在球員時期以「稻草人式打擊法」聞名，生涯一共敲出868支全壘打，保有世界職棒選手最多轟紀錄，作為旅日華僑的第二代，王貞治一直關心台灣棒球發展，也對台北大巨蛋的落成十分期待。

台灣棒球迷等待32年的台北大巨蛋終於在今年啟用，日前已經經過測試賽的檢驗，1.2萬人的觀眾首次進場「開箱」，賽後人流疏散上也沒有問題，亞錦賽時有望開放到2萬人入場。

王貞治 棒球

延伸閱讀

亞錦賽／34歲投手王政浩定位終結者 盼向年輕球員學習

亞錦賽／高育瑋是第3棒人選 首進國家隊盼不丟業餘臉

亞錦賽／少年雙捕扛主戰 宋嘉翔有冠軍賽經驗加持

亞錦賽／孫易磊球數限制「好運用」 27日起2實戰拉強度

相關新聞

亞錦賽／王貞治確定來台！12/2在台北大巨蛋開球

世界全壘打王「OH桑」王貞治確定來台，今年亞洲棒球錦標賽將在台北大巨蛋開打，王貞治將在12月2日為大巨蛋開出第一顆好球。

中職／衛冕龍選定明年開季頭2戰對手 台鋼主場首戰就對悍將

中華職棒聯盟今天公布明年賽程初步規劃，今年奪冠的味全龍隊開幕戰依照傳統對上樂天桃猿隊，第2場則選擇人氣球隊中信兄弟隊，但...

中職／井端弘和、吉見一起來台 為台鋼「鷹援」

亞洲冬季棒球聯盟將於11月25日開幕，台鋼雄鷹首次參戰，除了已經有席斯（Deunte Heath）等4名外籍投手報到，也...

亞錦賽／少年雙捕扛主戰 宋嘉翔有冠軍賽經驗加持

亞洲棒球錦標賽中華隊名單中2名主戰捕手宋嘉翔、林辰勳，平均年齡20歲，年紀輕輕扛起國家隊捕手重擔，互相砥礪求進步，宋嘉翔...

亞錦賽／首度搭擋林靖凱 林承飛期待：很多想問的

亞洲棒球錦標賽將在12月3日開打，中華隊打線雛形浮現，樂天桃猿隊林承飛是第3棒人選之一，也將首次與學弟林靖凱組成二游搭擋...

棒球／鈴木一朗慘遭高中女將三球三振：比「火箭人」還難打

50歲日本傳奇球星鈴木一朗昨天扮演「二刀流」與高中女子選拔隊交手，他熱投116球完投完封。打擊雖敲出雙安，但被高中女投手堂前凌那三球三振，讓他直呼：「比『火箭人』克萊門斯（Roger Clemens）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。