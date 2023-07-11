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MLB／「J-Rod」連兩年狂創全壘打大賽紀錄 惜無緣為地主留下冠軍

中央社／ 綜合外電報導
羅德里奎茲(右)首輪狂轟41支全壘打，刷新小葛雷諾締造的單輪40轟紀錄。可惜最中仍無緣奪冠。 美聯社
羅德里奎茲(右)首輪狂轟41支全壘打，刷新小葛雷諾締造的單輪40轟紀錄。可惜最中仍無緣奪冠。 美聯社

小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天在MLB明星賽的全壘打大賽有效調節體力，3輪都有穩定輸出，最終以25比23擊敗阿羅薩雷納（Randy Arozarena）抱走冠軍，他和父親先後在此賽奪冠，成為有此成就的第一對父子檔。

美國職棒大聯盟MLB明星賽明天將在西雅圖水手主場開打，重頭戲之一全壘打大賽今天率先登場。

多倫多藍鳥的「星二代」小葛雷諾在決勝輪揮出25支全壘打，技壓揮出23轟的阿羅薩雷納，成為新科明星賽全壘打王。

小葛雷諾的父親葛雷諾（Vlad Guerrero Sr.）曾於2007年拿下全壘打大賽冠軍，如今小葛雷諾也奪冠，成功接下父親的棒子，成為一代重砲的代名詞，父子兩人都曾在全壘打大賽奪冠，寫下賽史紀錄。

2019年的全壘打大賽，小葛雷諾一共轟出91支紅不讓，是史上在單次全壘打大賽揮出最多轟的紀錄，但當年他在次輪揮出創紀錄的40轟後，決勝輪氣力放盡，以22比23惜敗給阿隆索（Pete Alonso），今年他成功調節體能，最後輕鬆奪冠。

地主球星「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez）今天在首輪狂轟41支全壘打，刷新小葛雷諾2019年第2輪締造的單輪40轟紀錄，擊敗今天揮出21支全壘打、曾兩次拿下全壘打大賽冠軍的阿隆索晉級。

另外，阿羅薩雷納以24支全壘打力壓擊出17轟的賈西亞（Adolis Garcia），揮出26支全壘打的小葛雷諾痛擊僅打出11轟的貝茲（Mookie Betts）；羅伯特（Luis Robert Jr.）在時間還剩下不少的情況下，以28轟強壓揮出27支全壘打的拉契曼（Adley Rutschman）。

次輪阿羅薩雷納揮出35支全壘打力克打出22轟的羅伯特，小葛雷諾則是在還有大把時間的情況下，就以21轟擊敗打出20支全壘打的羅德里奎茲。

羅德里奎茲去年在前兩輪分別揮出32轟、31轟，是史上第一個能在全壘打大賽不只一輪擊出30支以上全壘打的球員，可惜決賽時氣力放盡敗給華盛頓國民的蘇鐸（Juan Soto），與全壘打王頭銜失之交臂，今年同樣於第2輪止步，無法為地主球迷留下冠軍。

小葛雷諾 明星賽

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