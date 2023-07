MLB／「J-Rod」連兩年狂創全壘打大賽紀錄 惜無緣為地主留下冠軍

小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)今天在MLB明星賽的全壘打大賽有效調節體力,3輪都有穩定輸出,最終以25比23擊敗阿羅薩雷納(Randy Arozarena)抱走冠軍,他和父親先後在此賽奪冠,成為有此成就的第一對父子檔。

美國職棒大聯盟MLB明星賽明天將在西雅圖水手主場開打,重頭戲之一全壘打大賽今天率先登場。

多倫多藍鳥的「星二代」小葛雷諾在決勝輪揮出25支全壘打,技壓揮出23轟的阿羅薩雷納,成為新科明星賽全壘打王。

小葛雷諾的父親葛雷諾(Vlad Guerrero Sr.)曾於2007年拿下全壘打大賽冠軍,如今小葛雷諾也奪冠,成功接下父親的棒子,成為一代重砲的代名詞,父子兩人都曾在全壘打大賽奪冠,寫下賽史紀錄。

2019年的全壘打大賽,小葛雷諾一共轟出91支紅不讓,是史上在單次全壘打大賽揮出最多轟的紀錄,但當年他在次輪揮出創紀錄的40轟後,決勝輪氣力放盡,以22比23惜敗給阿隆索(Pete Alonso),今年他成功調節體能,最後輕鬆奪冠。

地主球星「J-Rod」羅德里奎茲(Julio Rodriguez)今天在首輪狂轟41支全壘打,刷新小葛雷諾2019年第2輪締造的單輪40轟紀錄,擊敗今天揮出21支全壘打、曾兩次拿下全壘打大賽冠軍的阿隆索晉級。

另外,阿羅薩雷納以24支全壘打力壓擊出17轟的賈西亞(Adolis Garcia),揮出26支全壘打的小葛雷諾痛擊僅打出11轟的貝茲(Mookie Betts);羅伯特(Luis Robert Jr.)在時間還剩下不少的情況下,以28轟強壓揮出27支全壘打的拉契曼(Adley Rutschman)。

次輪阿羅薩雷納揮出35支全壘打力克打出22轟的羅伯特,小葛雷諾則是在還有大把時間的情況下,就以21轟擊敗打出20支全壘打的羅德里奎茲。

羅德里奎茲去年在前兩輪分別揮出32轟、31轟,是史上第一個能在全壘打大賽不只一輪擊出30支以上全壘打的球員,可惜決賽時氣力放盡敗給華盛頓國民的蘇鐸(Juan Soto),與全壘打王頭銜失之交臂,今年同樣於第2輪止步,無法為地主球迷留下冠軍。

