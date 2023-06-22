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MLB／本壘攻防改判虧大了 達比修有6局失4分吞敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
本壘攻防改判捕手阻擋，教士總教練梅爾文被改出場後乾脆上場繼續理論。 法新社
本壘攻防改判捕手阻擋，教士總教練梅爾文被改出場後乾脆上場繼續理論。 法新社

一次爭議的本壘攻防判決，讓達比修有從出局變掉分。 美聯社
一次爭議的本壘攻防判決，讓達比修有從出局變掉分。 美聯社

教士隊5局下的本壘攻防改判捕手阻擋，總教練氣到被趕出場，也導致日籍先發投手達比修有後續掉3分，最終6局失4分的表現，隨著教士隊以2：4輸給巨人隊，只能吞下敗投。

達比修有今天開局連飆2K，狀態不錯，前4局更是僅被敲1安另有1次四壞保送，然而第5局卻連被敲2安加上1次四壞形成滿壘，接著對方高飛犧牲打而掉分。2出局後達比修有被彼德森（Joc Pederson）敲出安打，二壘跑者起初被判本壘前刺殺。

然而經過巨人隊挑戰後，認定捕手阻擋進壘，得分算，教士總教練梅爾文（Bob Melvin）氣到在休息區大聲抗議，結果被趕出場，他乾脆上場繼續理論。

達比修有不僅多掉這1分，接下來又被多敲2支安打才結束這半局，但光是這局就丟掉4分，教士隊雖然在7局、8局上各添1分，但追不回落後。

達比修有最後投完6局用了101球，被敲7支安打，丟掉4分吞下敗投，另有6次三振、2次四壞保送。

達比修有 教士

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