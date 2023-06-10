MiLB／鄭宗哲開轟加猛打 鄧愷威首度投滿5局飆8K

海盜隊高階1A台將鄭宗哲今天首局就敲出本季第8轟，單場3安猛打，打擊率上升到3成06；同日出賽的巨人隊2A投手鄧愷威首度投滿5局，飆出8次三振，挨轟丟掉2分。

鄭宗哲在今天對國民隊高階1A之戰擔任先發第2棒、二壘手，1局下一發兩分砲幫助球隊先馳得點，接著3局下選到四壞保送並跑回分數，5局下敲出左外野平飛球出局，7局、8局下都各敲出一支安打，海盜隊最終就以6：0獲勝。

鄭宗哲全場4打數3安打，另有1次保送上壘，這是他繼6月1日後再度開轟，最近9場比賽有8場敲安，其中4場單場雙安以上，打擊率上升到3成06。

鄧愷威在對海盜2A之戰登板先發，今天第一次投滿5局，被敲4支安打，因為3局上的兩分砲而丟掉分數，不過全場投出8次三振，另有2次四壞保送，防禦率下修到5.31。

紅襪隊2A的劉致榮今天出戰守護者隊2A，投5局被敲5支安打，丟掉2分，單場4次四壞保送是警訊，另有5次三振，防禦率小修到3.93。

費城人隊1A的李灝宇今天在新人聯盟進行第2場復健賽，先發第2棒、指定打擊，全場4打數0安打，另有2次三振，復出後的首安尚未開張。