快訊

性騷鍾沛君承諾戒酒！網挖朱學恆直播狂喝香檳 痛批：滿嘴謊言

今明2天濕又熱！未來2周慎防豪大雨 專家：天氣最糟糕的一段時間

MiLB／鄭宗哲開轟加猛打 鄧愷威首度投滿5局飆8K

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

海盜隊高階1A台將鄭宗哲今天首局就敲出本季第8轟，單場3安猛打，打擊率上升到3成06；同日出賽的巨人隊2A投手鄧愷威首度投滿5局，飆出8次三振，挨轟丟掉2分。

鄭宗哲在今天對國民隊高階1A之戰擔任先發第2棒、二壘手，1局下一發兩分砲幫助球隊先馳得點，接著3局下選到四壞保送並跑回分數，5局下敲出左外野平飛球出局，7局、8局下都各敲出一支安打，海盜隊最終就以6：0獲勝。

鄭宗哲全場4打數3安打，另有1次保送上壘，這是他繼6月1日後再度開轟，最近9場比賽有8場敲安，其中4場單場雙安以上，打擊率上升到3成06。

鄧愷威在對海盜2A之戰登板先發，今天第一次投滿5局，被敲4支安打，因為3局上的兩分砲而丟掉分數，不過全場投出8次三振，另有2次四壞保送，防禦率下修到5.31。

紅襪隊2A的劉致榮今天出戰守護者隊2A，投5局被敲5支安打，丟掉2分，單場4次四壞保送是警訊，另有5次三振，防禦率小修到3.93。

費城人隊1A的李灝宇今天在新人聯盟進行第2場復健賽，先發第2棒、指定打擊，全場4打數0安打，另有2次三振，復出後的首安尚未開張。

鄭宗哲 海盜

延伸閱讀

MiLB／劉致榮先發挨2轟無關勝敗 鄭宗哲單場2安1盜

MiLB／潘文輝飆速159公里救援成功 鄭宗哲連4戰敲安

MiLB／陳聖平本季第3轟出爐 鄭宗哲雙安敲三壘打

MiLB／鄭宗哲單季7轟寫新高 該聯盟游擊手第一

相關新聞

中職／英雄命！張志豪代打追平轟 延長賽再敲再見轟

中信兄弟隊連兩場打得難分難捨，昨天才與味全龍隊打到延長賽戰平，今晚張志豪先是一發三分砲將比賽逼平，11局下更以一發再見轟...

中職／謝謝酸民！張志豪從低谷到「確信步」上頒獎台

中信兄弟隊張志豪今晚先以代打身分在8局下敲出追平三分砲，延長賽11局下更轟出再見全壘打，幫助球隊以6：5逆轉擊敗樂天桃猿...

中職／獅隊完封悍將 本季首局狂攻50分

統一獅隊挑戰上半季冠軍路上，有超狂的首局數據撐腰，包括昨天以8：０擊敗富邦悍將隊在內，本季已在第一局攻下50分，海放其他...

MiLB／鄭宗哲開轟加猛打 鄧愷威首度投滿5局飆8K

海盜隊高階1A台將鄭宗哲今天首局就敲出本季第8轟，單場3安猛打，打擊率上升到3成06；同日出賽的巨人隊2A投手鄧愷威首度...

中職／江少慶進6月後掉電 3.1局失8分落入獅口

開季神勇的江少慶，近期開始掉電力，今天面對統一獅隊先發3.1局被敲9安打、狂失8分，富邦悍將隊終場以0：８輸給獅隊，江少...

中職／兄弟球團回報鄭凱文傷情 江坤宇也飛撲傷退

中信兄弟隊今晚對樂天桃猿隊，兩名球員提前傷退，游擊手江坤宇因8局上撲接導致腿部不適，退場休息，先發投手鄭凱文被強襲球打中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦