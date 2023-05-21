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MiLB／林昱珉先發5.2局承擔敗投 陳聖平4打數敲1安

中央社／ 台北21日電
林昱珉。 擷圖自推特
林昱珉。 擷圖自推特

旅美亞利桑那響尾蛇隊高階1A投手林昱珉今天先發出賽，投5.2局失2分、承擔敗投，同樣來自台灣的野手陳聖平4打數敲出1支安打，球隊終場以1比10吞敗。

美國職棒小聯盟高階1A賽事亞利桑那響尾蛇隊與舊金山巨人隊交手，響尾蛇隊由台灣投手林昱珉先發，陳聖平先發打7棒、守二壘。

林昱珉開賽稍微有狀況，先被敲出2支安打失掉1分，2人出局後再接連被敲2支安打再掉1分，接著又投出四壞保送，但及時回穩，讓打者敲出滾地球出局，沒有擴大失分危機。

林昱珉2局過後回穩，2、3局讓對手6上6下，4局下被首名打者敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，5局下再讓打者3上3下，6局下續投2人出局後被換下場。

陳聖平2局上吞下三振，4局上2人出局、壘上有人時敲出投手方向安打，6局上敲出游擊方向平飛球出局，8局上敲出中外野方向飛球出局。

林昱珉總計用72球投5.2局，被敲出5支安打，投出4次三振、1次保送，失掉2分責失分，吞下個人本季第2敗，賽後防禦率3.80。

陳聖平總計4打數敲出1支安打，投出1次三振，賽後打擊率1成98。響尾蛇隊團隊雖有7支安打，但僅在4局上拿下1分、吞下敗仗。

林昱珉

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