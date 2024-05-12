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MLB／史肯斯初登板轟動江湖 最快101.9英里破海盜隊史

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
海盜隊21歲超級新人史肯斯（Paul Skenes）。 路透
海盜隊21歲超級新人史肯斯（Paul Skenes）。 路透

海盜隊21歲超級新人史肯斯（Paul Skenes）今天在大聯盟初登板，對小熊隊先發4局失3分無關勝敗，有17顆速球達到100英里以上，首局對決貝林傑（Cody Bellinger）飆出101.9英里更創隊史最快紀錄，海盜終場10：9獲勝，終止3連敗。

史肯斯是去年大聯盟選秀會狀元，簽約金920萬美元破紀錄，在小聯盟兩季12場先發就登上大聯盟，今天在匹茲堡主場登板，成為轟動球界的大事。

史肯斯首局面對小熊開路先鋒陶克曼（Mike Tauchman），第1球就飆出101英里速球，對決6球飆出生涯首次三振，其中5顆速球都達100英里以上。

下一棒鈴木誠也3球就遭三振，這次史肯斯改變策略，連續3球都是指叉球、滑球，球速在84到95英里之間。

史肯斯接著和貝林傑纏鬥8球，雖投出生涯首次保送，但第3球飆到101.9英里，這是大聯盟官方從2008年起把球速列入正式紀錄後，海盜投手投出最快速度。

史肯斯初登板用84球完成4局任務，被揮出6支安打，17顆達到100英里的速球有6球超過101英里，首度失分是4局上霍納（Nico Hoerner）左外野陽春砲，5局上再失兩分，一共投出7次三振、兩次保送，失3分都是自責分。

大聯盟 小熊隊 海盜

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