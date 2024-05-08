MLB／台裔新人王卡仔大復活！暌違近1個月再開轟灌5打點

台美混血球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）開季遇到二年級生症候群，但近期手感逐漸加溫，今天在對戰紅人隊的比賽中繳出本季代表作，敲出2支安打附帶本季第2轟，灌進5分打點，最終幫助響尾蛇隊以6：2帶走勝利。

卡洛爾去年狂掃25轟、54盜壘，不僅全票獲得新人王還入選明星賽，甚至獲得MVP選票，但本季至今表現判若兩人，截至賽前，卡洛爾本季前33場比賽打擊率是低迷的2成03，只有4支長打，長打率甚至比上壘率低，OPS+僅60遠低於聯盟平均，棒次一路從開路先鋒調到第8棒。

卡洛爾本季選球比去年進步許多，但擊球品質卻呈現大幅下滑，尤其高位快速球更是一大罩門，當被問及開季緩慢的起步時，卡洛爾坦承揮棒感覺並不完美，也曾提到揮擊角度需要調整，「我的揮棒太平了，為了更好的擊球角度，我們做了很多工作。」

不過卡洛爾近期成績有反彈跡象，今天對戰紅人更上演個人秀，他先在第5局敲出本場首安，並送回1分打點，第7局再扛出一發反方向的三分砲，將比分徹底拉開，這是卡洛爾本季第2轟，同時也是睽違將近1個月的全壘打，上一次開轟已經是4月10日，響尾蛇全場6分內卡洛爾就包辦5分，以一己之力打垮紅人。

FIVE RBI NIGHT FOR CORBIN IN THE LEADOFF SPOT. pic.twitter.com/TclsfsDxpg — Arizona Diamondbacks (@Dbacks) 2024年5月8日

除此之外，從右腿筋傷勢回歸的王牌賈倫（Zac Gallen）表現也相當搶眼，今天他先發6局僅被敲出1支安打沒有失分，收下本季第4勝，退場時只用了79球的賈倫理應能再投1局，但教練團決定保護剛傷癒的他，「我的投球感覺很好，但隨著年齡增長，我變得越來越成熟，我可以退後一步，著眼於更遠的前景。」賈倫說。